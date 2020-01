OM: Chinezen achter Rotterdamse liquidatie

Connect on Linked in

Twee Chinezen hebben de schutter uitgelokt om in oktober 2018 de Rotterdammer Moon Tong Choi in Rotterdam-Kralingen te liquideren, aldus het Openbaar Ministerie. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de politie denkt dat de twee Chinezen Jin X. (31) en Sun L. (29) speciaal uit China waren gekomen de moord uit te laten voeren.

Drugs

Moon Tong Choi (64) zat in zijn auto toen hij op de kruising van de Oudedijk met de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen werd beschoten. Choi was een bekende van de politie in verband met de handel in synthetische drugs en grondstoffen voor de productie van drugs.

De andere verdachten zijn Christopher N. (24) en Jouhani B. (23). N., heeft volgens het Openbaar Ministerie de dodelijke schoten gelost. Het motief ligt volgens het dossier in een geldschuld die verdachte Sun L. zou hebben bij Choi. L. is een neef van Choi en hij zou hem hebben willen vermoorden omdat hij het geleende geld vergokt had en het niet meer aan Choi terug kunnen betalen.

Foto’s

De politie zegt in het dossier de voorbereiding en de uitvoering van de liquidatie te hebben kunnen reconstrueren. Zo kreeg de vermeende schutter een telefoon met foto’s van de auto van het slachtoffer, het kenteken en van het identiteitsbewijs van Choi. Ook zou Choi dagenlang zijn geobserveerd.

Donderdag was de vierde pro forma-zitting in de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor april. Drie van de vier verdachten blijven voorlopig in hechtenis. Alleen B. is op vrije voeten.