Hbo-student verdachte van liquidatie Amstelveen

De Amsterdammer Saifeddine “Saaf” M. (22) is één van de twee (aangehouden) verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie van Rachid Kotar (39) op 12 december 2019 bij sportschool Health City in Amstelveen. Dat schrijft Het Parool. M. was op 11 oktober 2017 ook betrokken bij de mislukte poging om de levenslang gestrafte Benaouf A. met een helikopter van de binnenplaats van de gevangenis van Roermond te bevrijden.

De tweede verdachte in de liquidatiezaak van Kotar is Jonathan C. (26). Hij was dit jaar verdacht van vuurwapenbezit. Op 26 november is er voor de Amsterdamse rechtbank een voorbereidende zitting in de zaak die pas volgend jaar inhoudelijk zal worden behandeld.

Tegen Het Parool zegt advocaat Louis de Leon dat Saifeddine M. ontkent betrokken te zijn geweest bij de liquidatie van Kotar, en zich verder op zijn zwijgrecht beroept. Volgens De Leon ‘stelt het strafdossier nog weinig voor’. Politiemensen zeggen M. te hebben herkend op bepaalde camerabeelden.

Justitie denkt dat M. een peilbaken onder de gepantserde BMW van Kotar heeft geplakt en dat kort voor de moord heeft verwijderd. Zijn telefoon zou een zendmast hebben aangestraald in de buurt van de woning van Kotar.

Saifeddine M. behoorde tot de groep van negen verdachten die Benaouf A. met een helikopter uit de gevangenis wilden halen. M. kreeg van het gerechtshof twee jaar cel voor medeplichtigheid na een eis van 6 jaar.