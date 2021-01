OM: drie cocaïne-netwerken in de Vlissingse haven

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek “Portunus” uitgewezen dat er in de Vlissingse haven drie groepen bezig waren met binnenbrengen van zendingen cocaïne. Belangrijkste bewijs komt van analyse van de ontsleutelde communicatie van EncroChat die de politie in handen kreeg.

Corrupte havenmedewerkers

Vrijdag stonden acht verdachten voor de rechtbank in Breda waar een voorbereidende “pro forma”-zitting was. Portunus richt zich op de grootschalige en georganiseerde invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen. Op 1 juli 2020 werden tijdens een van de grootste politieacties ooit in Zeeland acht verdachten aangehouden. Op die dag namen politie en OM ook flink wat informatiedragers zoals PC’s, telefoons en bestanden in beslag. Dit was met name van belang omdat Portunus als focus de achterliggende organisatie heeft waarmee corrupte havenmedewerkers op georganiseerde schaal drugs invoeren.

Wisselende samenstelling

Het OM houdt de verdachten verantwoordelijk voor verschillende strafbare feiten (in wisselende samenstelling), zoals grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. De verdachten maakten tijdens hun criminele activiteiten gebruik van de bestaande structuren in de Vlissingse haven.

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van alle verdachten verlengd tot de volgende zitting op 2 april.