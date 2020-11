Politie toont beelden coke smokkelende havenarbeiders (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Justitie denkt dat er via de haven van Vlissingen veel meer cocaïne binnen wordt gevoerd dan tot nu toe in beslag wordt genomen. Corrupte havenarbeiders spelen een belangrijke rol bij het importeren van deze drugs. De politie toont daar nu beelden van.

Begin november werd in Vlissingen 400 kilo cocaïne gepakt, afkomstig van een schip uit Zuid-Amerika. Die vangst kwam bovenop de twaalf ton die dit jaar eerder al werd aangetroffen. Het grootste deel van de cocaïne komt binnen in de Bijleveldhaven, ook wel bekend als de “fruithaven”.

Corrupte havenmedewerkers hebben volgens de politie een belangrijke rol om de drugs in Vlissingen van het haventerrein af te krijgen: in ruil voor forse geldbedragen geven corrupte havenmedewerkers informatie aan hun opdrachtgevers over de zendingen met fruit en helpen deze buiten het haventerrein te krijgen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe dat gaat. Aan het eind van hun werkdag verlaten ze het haventerrein met een gevulde tas, waarschijnlijk met drugs, aldus de politie.

De beelden zijn gemaakt in één van de grote onderzoeken over de Vlissingse haven: Operatie Portunus. Er zijn daarin twaalf verdachten aangehouden, onder wie een havenmedewerkster. Een hoofdverdachte is een man die de nick Zebra heeft.

Maar volgens de politie gaat de import van cocaïne nog altijd door en zijn er vermoedelijk nog altijd corrupte arbeiders in de haven. Ook in andere zaken speelt Vlissingen een rol.