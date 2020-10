OM eist 10 jaar cel tegen duo voor drie grote drugslabs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Breda tien jaar cel geëist tegen twee Tilburgers van 28 en 39 die werkzaam waren in drie grote drugslabs in Gilze-Rijen, Baarle-Nassau en Zevenaar. Tegen drie andere verdachten is tot vier jaar cel geëist.

Mdma

De twee Tilburgse hoofdverdachten werden in april 2019 opgepakt bij een drugslab in Zevenaar. Uit rechercheonderzoek bleek dat hun vingerafdrukken overeenkwamen met dna dat in twee andere drugslabs in Gilze-Rijen en Baarle-Nassau werd gevonden. In de labs werd mdma (grondstof voor xtc) gemaakt. Door al het geloosde afval in Baarle-Nassau raakte in 2017 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap ontregeld.

Het OM eist verder drie en vier jaar cel tegen twee mannen die alleen in Zevenaar drugs zouden hebben geproduceerd en 2,5 jaar voor iemand die bij de opbouw van het lab hielp.

Garagebedrijf

Het drugslab in Rijen werd in december 2018 ontdekt onder het garagebedrijf van Freddy T. (39), die daarvoor 4,5 jaar cel uitzit. Het enorme lab stond vlakbij woningen waar kinderen woonden. De politie en LFO-experts waren drie dagen bezig met de ontmanteling.