OM eist 10 jaar cel tegen Gordon F. voor schietpartij in Lijndense villa

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar tien jaar celstraf geëist tegen Gordon F. (41) voor een moordpoging op een vriend in F.’s villa in Lijnden. Dat schrijft Haarlems Dagblad, dat aanwezig was bij de zitting.

Doorgesnoven

Gordon F. schoot op 11 oktober 2021, zwaar onder invloed van cocaïne, in zijn eigen villa met een Glock een vriend in zijn borststreek. Het 29-jarige slachtoffer uit Amsterdam raakte zwaargewond en sloeg op de vlucht in zijn nieuwe gele Lamborghini. Erg ver kwam hij niet. Zijn auto kwam tot stilstand langs de Hoofdweg in Lijnden, waar hij zwaargewond de hulpdiensten belde.

‘Totaal mislukte grap’

Het slachtoffer overleefde de moordpoging en werd zelf ook aangehouden. Hij zei in een verderop gelegen woning te zijn beschoten, maar wilde geen aangifte doen. Gordon F. verklaarde dinsdag voor de rechtbank dat het ging om een totaal mislukte grap. Het slachtoffer zou in de vroege ochtend naar de miljoenenvilla van F. zijn gereden om zijn nieuwe gele Lamborghini Huracán te showen. Binnen kreeg hij een vuurwapen op zich gericht.

Gordon F.: ‘Ik zie het wapen op tafel liggen en wil een geintje met hem uithalen. Ik ging ervan uit dat dat kloteding niet geladen was.’ Twee keer weigerde het wapen, het derde schot trof het slachtoffer in de borst. F. zei het wapen jaren geleden te hebben aangeschaft omdat hij op een dodenlijst zou staan.



Het zwaargewonde slachtoffer vluchtte vervolgens de villa uit, waarbij F. naar eigen zeggen nog de poort van de villa voor hem zou hebben geopend. Iets verderop werd de beschoten man vervolgens aangetroffen door de gealarmeerde hulpdiensten.

Mediationtraject

Na de schietpartij stuurde F. onder invloed van onder meer cocaïne en lachgas app-berichten naar zijn zwaargewonde “goeie gabber”. Volgens zijn advocaat Mike Jonk is dat niet het gedrag van een man die iemand dood wilde schieten. Ook vertelde Jonk dat beide partijen via een mediationtraject en schadevergoeding weer tot elkaar waren gekomen.

‘Onaannemelijk’

De officier van justitie hecht daar allemaal weinig waarde aan en eist tien jaar cel voor poging tot moord. Hij benadrukte dat Gordon F. (telg uit een steenrijke Amsterdamse vastgoedfamilie) pas laat met het “onaannemelijke verhaal” kwam dat het om een totaal mislukte grap ging. ‘Als je echt schrikt, dan bel je een ambulance of meld je je bij de politie’, aldus de officier van justitie.

F. werd eerder voor schietgeweld veroordeeld tot zeven jaar cel, toen hij in 2001 zijn drugsdealer doodschoot.

De rechtbank doet op 26 april uitspraak.

Eerdere berichten over de zaak staan hier.