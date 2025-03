OM eist 13 jaar cel voor dodelijke schietpartij in Amsterdamse coffeeshop

Drugsschuld Volgens het OM is de aanleiding voor de dodelijke schietpartij een langdurig conflict over een drugsschuld. Vanaf november 2023 hebben drugsdealer Fouad H. (41) en slachtoffer Saïd Yusuf een verslechterde relatie door de drugsschuld van Yusuf. Ondanks bedreigingen vanuit het slachtoffer, ontmoeten de twee elkaar meerdere keren, waarbij telkens sprake was van spanning.

Zeer belastende info

Op 19 november 2023 escaleerde de situatie tijdens een ontmoeting in de drukbezochte coffeeshop Green Place aan de Kloveniersburgwal, bij de Nieuwmarkt in het centrum van Amsterdam. Saïd Yusuf pakte de telefoon van Fouad H. af en die wilde de telefoon koste wat het koste terug hebben omdat er zeer belastende informatie in stond. Het slachtoffer bevond zich in de coffeeshop zonder uitweg en kon dus geen kant op. De 29-jarige medeverdachte Mohamed H. ging de coffeeshop naar binnen, kreeg het wapen van de Fouad H., benaderde het slachtoffer zonder woordenwisseling en schoot hem één keer gericht in het hoofd.

Koelbloedig

‘De 41-jarige verdachte heeft op een koelbloedige manier het wapen en de opdracht gegeven’, zei de officier van justitie vandaag op zitting, ’terwijl hij de ander het vieze werk liet oplossen.’ Het OM baseert zich op een reeks bewijsmiddelen. Camerabeelden tonen aan hoe de 29-jarige Mohamed H. direct naar het slachtoffer liep en op korte afstand schoot zonder enige aarzeling.

Daarnaast is er een getuigenverklaring van een persoon ter plaatse die bevestigt dat er een opdracht tot schieten werd gegeven. Ook werden belastende berichten op de mobiele telefoon van Fouad H. gevonden, die naar oordeel van het OM inzicht gaven in het motief achter de schietpartij.

Klusjesman

Mohamed H., die het schot loste, zou als klusjesman hebben gefungeerd voor Fouad H. Hij zou ondergeschikt zijn aan hem en zonder vragen te stellen vergaande opdrachten van hem opvolgen. Hoewel er volgens het OM aanwijzingen zijn voor voorbedachte raad, zoals het langdurige conflict en het feit dat Fouad H. bewapend naar de afspraak kwam, is dit onvoldoende om moord te bewijzen. Doodslag in vereniging acht het OM wel bewezen, net zoals wapenbezit dat beide verdachten ook ten laste is gelegd.

Het beroep van Mohamed H. op (putatief) noodweer, moet volgens het OM verworpen worden. De officier van justitie: ‘De verdachte zocht bewust de confrontatie op. Er was geen directe dreiging die een dergelijk gewelddadig antwoord rechtvaardigde.’

Gevaar en impact

De officier van justitie benadrukte vandaag op zitting de ernst van het geweld op een openbare locatie met risico’s voor en de impact op omstanders. ‘Zij konden ook zelf geraakt worden. Maar daar blijft het niet bij. Deze getuigen zijn op een heel directe en indringende wijze geconfronteerd met het schot, het lichaam van [het slachtoffer] en zijn gevecht. Dat is enorm belastend.’

Het vonnis van de rechtbank is over twee weken.