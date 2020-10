OM eist 15 jaar en tbs voor doden Nicky Verstappen

Connect on Linked in

Tegen verdachte Jos B. (57) heeft het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank in Maastricht 15 jaar cel en tbs geëist voor het seksueel misbruiken en doden van 11-jarige Nicky Verstappen in augustus 1998. Er is geen ander motief denkbaar dan een seksueel motief, aldus het OM.

Onderbroek

Uit verschillende dna-sporen van de verdachte op (onder meer) de tailleband en de binnenzijde van het kruisgedeelte van de onderbroek van het jongetje concluderen de officieren van justitie dat B. in elk geval diens geslachtsdelen heeft betast en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict. Uit de sectiebevindingen maken de officieren van justitie bovendien op dat het ook om seksueel binnendringen gaat. Een andere deskundige zegt dat niet te kunnen vaststellen, op basis van het dossier.

‘Toneelstukje’

De uitleg van de verdachte hoe zijn dna op het lichaam en de kleding van Nicky terechtgekomen is, vinden de officieren van justitie een ingestudeerd ‘toneelstukje’ en een ongeloofwaardig alternatief scenario. B. verklaarde op een video dat hij Nicky in augustus 1998 dood op de heide had gevonden. Hij had vervolgens gevoeld en geluisterd of Nicky hartslag en ademhaling had. Ook had hij wat blaadjes op de pyjamabroek van de jongen weggeveegd en hem ‘gefatsoeneerd’.

B. ontkent de jongen te hebben misbruikt en te hebben gedood.

Zedenverleden

In 1984 en 1985 heeft B. verschillende jongens in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar in een bosgebied aangerand. Hij sprak de jongens aan, pakte ze volkomen onverwacht vast en betastte hun geslachtsdeel. Hij gebruikte daarbij fysiek geweld, pakte de kinderen van achteren vast en snoerde hun mond door zijn hand er overheen te plaatsen. Deze specifieke manier van handelen sluit volgens de officieren van justitie naadloos aan bij het sporenbeeld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.

Uit dit onderzoek zijn geen aanwijzingen voor een natuurlijk overlijden naar boven gekomen maar er zijn ook geen sporen die verklaren hoe het jongetje is overleden. Volgens de officieren van justitie moet er sprake zijn geweest van asfyxie of smoring of verwurging.

De officieren van justitie vinden de 57-jarige verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar. Ze baseren zich op een rapportage van het Pieter Baancentrum (PBC) waarin staat dat ‘ten tijde van het plegen van de feiten de geconstateerde stoornis, pedofilie, een inhoudelijke rol heeft gespeeld’. B. heeft overigens geweigerd mee te werken aan een onderzoek in het PBC.