OM eist 16 jaar cel tegen ‘adjudant’ in reeks aanslagen bij fruitbedrijf

Connect on Linked in

Tegen de 21-jarige Yassine A. uit Hilversum is maandag voor de rechtbank in Arnhem zestien jaar gevangenisstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij een reeks aanslagen die voorvloeien uit de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel. A. fungeert volgens het OM als ‘adjudant’ tussen hoofdverdachte Ali G. (37) uit Naarden en een 22-jarige man uit Bussum. Tegen de Bussumer is donderdag acht cel celstraf geëist. Ali G. staat eind juni terecht.

Medepleger

Vanwege zijn rol als ‘adjudant’ beschouwt het OM Yassine A. als medepleger van meerdere incidenten eind 2020, waarbij zwaar vuurwerk bij woningen of onder een auto terecht kwam. Het gaat om incidenten in Tiel op 5 en 28 oktober, in Breda op 8 oktober, in Rosmalen op 11 oktober en in Vlijmen op 4 november. Over deze aanslagen is uitgebreid verklaard door een 22-jarige medeverdachte, waarbij ook de rol van Yassine A. is genoemd.

Ternauwernood ontsnapt

Volgens het OM is er ook voldoende bewijs voor betrokkenheid van de Hilversummer bij een incident in Kerkdriel op 23 november en in Hedel op 25 november. Bij dit laatste incident konden de bewoners – twee broers – van de woonboerderij ternauwernood het brandende huis, dat tot de grond toe afbrandde, ontvluchten. Ook zou A. betrokken zijn bij de voorbereidingen voor een soortgelijke aanslag met mortierbommen in Hilversum, die in december had moeten plaatsvinden. Deze werd verijdeld door de aanhouding van verdachten.

‘Ronselaar’

Over de rol van de 21-jarige Hilversummer als ‘adjudant’ van hoofdverdachte Ali G., zei de officier van justitie: ‘Hij mag onder diens leiding de aanslagen regelen.’ Volgens het OM is Ali G. verantwoordelijk voor de strategie en neemt de beslissingen, terwijl Yassine A. de jonge uitvoerders ronselt, adressen en zwaar vuurwerk verstrekt, de voortgang controleert en de verbindingsfunctie met de hoofdverdachte vervult.

De jonge uitvoerders zijn door Ali G. een rad voor de ogen gedraaid, zo betoogde de officier van justitie. De soms hoge bedragen die hen in het vooruitzicht gesteld zijn, werden op wat schamele centen na nooit uitbetaald.

Zwaardere rol

De rol van Yassine A. is volgens justitie een zwaardere dan die van de uitvoerders, en rechtvaardigt een langere gevangenisstraf. Alles afwegende vindt het OM een gevangenisstraf van zestien jaar passend en geboden.

In deze afpersingszaak rond het fruitbedrijf in Hedel is gedreigd met onder andere liquidatie van werknemers en geweld tegen familieleden van de directie.