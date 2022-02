OM eist acht jaar cel voor aanslagen bij fruithandel De Groot

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Arnhem acht jaar cel geëist tegen een 22-jarige verdachte uit Bussum voor betrokkenheid bij het afpersen van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere incidenten eind 2020 waarbij zwaar vuurwerk bij woningen of onder een auto terecht kwam. Tegen een eveneens 22-jarige verdachte uit Bussum werd drieënhalf jaar cel geëist.

Zwaar geweld

In de afpersingszaak rond het fruitbedrijf is volgens justitie gedreigd met onder andere liquidatie van werknemers en geweld tegen familieleden van de directie. Het OM verdenkt de 37-jarige Ali G. uit Naarden ervan dat hij verschillende verdachten heeft aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van (ex-)medewerkers van het fruitbedrijf.

Mortierbommen

De 22-jarige man uit Bussum tegen wie acht jaar cel is geëist, heeft volgens justitie zwaar vuurwerk af laten gaan bij woningen in Tiel op 5 en 28 oktober 2020, in Breda op 8 oktober, in Rosmalen op 11 oktober en in Vlijmen op 4 november. Ook zou hij betrokken zijn bij de voorbereidingen voor een soortgelijke aanslag met mortierbommen in Hilversum, die in december had moeten plaatsvinden. Deze werd verijdeld door de arrestatie van verdachten. Op 3 november werd de man in Hedel gesignaleerd, volgens het OM was hier sprake van een voorverkenning.

De eveneens 22-jarige verdachte uit Bussum die drieënhalf jaar hoorde eisen, wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident in Tiel op 5 oktober, en bij de verijdelde aanslag in Hilversum.

Terreur

Hoewel er volgens het OM in enkele gevallen zelfs sprake was van levensgevaar voor de bewoners, vielen er door het gooien/plaatsen van de vuurwerkbommen geen gewonden. Desalniettemin waren de gevolgen van de reeks aanslagen groot, zeker toen door begon te dringen dat er een link was met het fruitbedrijf.

Volgens de officier van justitie ging “het bedreigende effect, zoals gebruikelijk bij terreur, verder dan alleen richting familieleden van de directie en (ex)-medewerkers van het fruitbedrijf”. ‘Ook omwonenden van deze werknemers en uiteindelijk een hele gemeenschap heeft in angst geleefd en doet dat nog steeds.’

‘Soldaten’

Inmiddels hebben zes van in totaal zeven verdachten voor de rechter gestaan voor de aanslagen in 2020. Tijdens de behandeling van de rechtszaken werd volgens het OM duidelijk dat de uitvoerders van de aanslagen elkaar onderling betitelen als ‘soldaten’.

‘Sergeant’

De 22-jarige man die acht jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen, is volgens het OM ‘de sergeant in het leger van aanslagplegers.’ Hij voerde niet alleen zelf uit, maar ronselde ook uitvoerders. Bovendien was de Bussumer de schakel naar een 21-jarige verdachte uit Hilversum, die ‘als luitenant’ weer de contacten onderhield met hoofdverdachte Ali G. De Hilversummer staat komende maandag terecht, de strafzaak tegen Ali G. dient eind juni.

Vorige maand werd een 24e verdachte aangehouden in de zaak rond de reeks aanslagen. Het Openbaar Ministerie denkt dat een in mei 2019 op het bedrijf in beslag genomen zending cocaïne de aanleiding is voor het geweld.

