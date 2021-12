Hoofdverdachte bedreiging fruitbedrijf van meer bedreigingen verdacht

Connect on Linked in

De hoofdverdachte van het bedreigen van fruitbedrijf De Groot in Hedel is in de gevangenis aangehouden op grond van nieuwe verdenkingen. Ali G. uit Bussum zou volgens de politie vanuit het huis van bewaring opdracht hebben gegeven voor nieuwe bedreigingen.

Dat zou gaan om incidenten in mei en juni. Toen werden vier woningen in de Bommelerwaard beschoten en werd in Tiel een huis in brand gestoken. De politie meldt dat op deze adressen werknemers wonen van fruitbedrijf De Groot Freshgroup uit Hedel. Afgelopen week werden ook nog twee inwoners van Bussum opgepakt. In totaal zijn in de zaak nu 23 mensen vastgezet. Een aantal is ook al veroordeeld.

De rechtszaak tegen G. en anderen gaat in februari verder.

(Ex-)werknemers van De Groot bedrijf zijn al ruim twee jaar doelwit van bedreigingen of gewelddadige intimidaties.

