OM eist 20 jaar en tbs voor doodschieten rapper

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Rotterdammer Silfano M. wegens doodslag op rapper Faisal “Feis” Mssyeh (foto) op 1 januari 2019, en poging tot doodslag op diens broer, die ernstig gewond raakte. Het OM houdt M. ook verantwoordelijk voor het beschieten van een auto met daarin een agent op de A20 in Rotterdam, op 1 december 2018.

Hectiek

M. ontkende in de rechtbank alle beschuldigingen.

Tijdens de nieuwjaarsnacht waren de broers Mssyeh op stap in een café aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat in de horecagelegenheid een woordenwisseling ontstond waarbij onder andere de broers en de verdachte betrokken waren. De eigenaresse wide geen ruzie in haar zaak en wees een deel van haar gasten de deur.

Op straat escaleerde de ruzie. M. schoot volgens de officier van justitie vrijwel direct meerdere keren op de broers Mssyeh. Faisal overlijdt aan zijn verwondingen.

De schutter wist in de hectiek te ontkomen. In mei 2019 pakte een arrestatieteam M. op in het Limburgse Kerkrade, na een anonieme tip. De verdachte zat daar ondergedoken.

Geschoten op agent

Bij de afrit Schiedam op de A20 reed M. samen met een andere man volgens het OM hinderlijk dicht achter een voertuig met daarin een agent die naar huis ging na een nachtdienst. Zonder enige aanleiding is de auto van de agent onderaan de afrit beschoten. De kogel kwam via het zijportier van de auto in de bestuurdersstoel terecht. De agent bleef ongedeerd.

De officier van justitie vindt dat door de impact van de zaak en door het toenemende vuurwapengeweld in Rotterdam een zware straf noodzakelijk is. De rechter doet over twee weken uitspraak.