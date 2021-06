OM eist 28 jaar tegen Amsterdamse pizzeria-moordenaar

Print This Post

Justitie heeft donderdag 28 jaar cel geëist tegen de man die in 2019 de eigenaar van een pizzeria in Amsterdam zou hebben doodgeschoten, en zijn vermeende criminele doelwit verwondde.

Forse eis

Cherif A. (42) uit Amstelveen hoorde de forse strafeis donderdagmiddag tegen zich uitspreken in de Amsterdamse rechtbank. Hij is verdacht als dader van een schietpartij die op 23 oktober 2019 plaatsvond in pizzeria La Piccola Baracca aan het hoofdstedelijke Hugo de Grootplein.

Het dodelijk slachtoffer van het geweld was de 49-jarige eigenaar van het restaurant, Goran Savic. Hij schoot te hulp, toen A. hoogstwaarschijnlijk de pizzeria binnen was gegaan om Jovan Durovic, een kopstuk van de Montenegrijnse maffia, te liquideren.

Worsteling

Hoewel Durovic in zijn buik werd geraakt, wist hij nog een barkruk naar de schuttter te gooien. Cherif A. raakte daarop in een worsteling verzeild met de restauranteigenaar, waarop hij hem met het wapen naar achteren gericht doodschoot. Omdat hij schoot, omdat hij zich wilde losrukken of vluchten, werd A. beschuldigd van ‘gekwalificeerde doodslag.’

Wat is gekwalificeerde doodslag? Doodslag is het opzettelijk doden van een ander. Van gekwalificeerde doodslag is sprake indien de doodslag vergezeld of voorafgegaan wordt door een ander strafbaar feit en indien zij gepleegd wordt onder specifieke omstandigheden – zoals het vergemakkelijken van de vlucht.

Een politieagente in burger wist daarop de vluchtauto met een aangehouden motor te achtervolgen, waardoor Cherif A. korte tijd later kon worden aangehouden.

Auto geleend

A.’s advocaat bepleitte woensdag dat een vriend onder valse voorwendselen zijn auto en kleding zou hebben geleend en de aanslag zou hebben gepleegd. Op de kleding van Durovic werd wel DNA van A. aangetroffen. Ook communiceerde hij met een speciaal aangeschafte telefoon met spotters in deze zaak.

Spotters

In oktober 2020 werden drie spotters aangehouden die Cherif geholpen zouden hebben bij de moordaanslag. Justitie wil 25 jaar cel voor Denzel V. (23) en Dejan D. (30), de twee spotters die Durovic vijf dagen lang zouden hebben afgelegd en de schutter zouden hebben gemeld dat zijn doelwit in het restaurant zat. Tegen de derde spotter, Eyup T. (36), eiste het OM 18 jaar cel. Dit meldt Het Parool donderdag.

De mislukte liquidatie op Durovic was waarschijnlijk onderdeel van een vete tussen Montenegrijnse drugsclans.