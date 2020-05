‘Vete tussen Montenegrijnse drugsclans achter Amsterdamse moordaanslag’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Een vete over een partij drugs tussen twee criminele groepen uit Montenegro levert sinds 2014 tot in 2020 dodelijk geweld op in verschillende Europese landen. Volgens een onderzoeksgroep van het OCCRP gaat het om een ruzie tussen de Škaljari- en de Kavač-clans rond het plaatsje Kotor. Ook de moordaanslag waarbij op Goran Savic vorig jaar in Amsterdam om het leven kwam zou ermee te maken hebben.

Saric

De groepen uit Kotor sprongen in de ruimte die de Montenegrijns/Servische groep van Darko Sariç achterliet toen die in 2014 werd gearresteerd. De twee groepen zaten samen in de import van grote partijen cocaïne in Europa totdat er in 2014 in Valencia, Spanje, grote onenigheid zou zijn ontstaan over 200 kilo cocaïne. Dat heeft geleid tot 41 moordaanslagen in Bosnië en Herzegovina, Servië, Griekenland, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en ook in Nederland.

Savic

Bij de schietpartij waarbij de Amsterdamse restauranthouder Savic op 23 oktober stierf zou niet Savic het doelwit zijn geweest maar Jovan Djurovic die alleen gewond raakte. Djurovic werd gerekend tot een Servische Zemun-clan, van onder meer de in Spanje veroordeelde Luka Bojovic. Justitie hield die groep verantwoordelijk voor de moord in 2006 op de Amsterdamse Montenegrijn Srdjan “Sergio” Miranovic. OCCRP schrijft nu dat de slachtoffers bij de partij van de Škaljaris behoorden. Destijds deed ook het gerucht de ronde dat Djurovic verantwoordelijk was gesteld voor het verdwijnen van een groot geldbedrag in Dubai.

Montenegrijnen zijn al decennia prominent aanwezig in internationale misdaadnetwerken. Montenegrijnen doken op in de zaak van de cocaïnesmokkel van Urker vissers die drugs op zee oppikten. De in 2016 in Utrecht vermoorde Ranko Šćekić was Montenegrijn van geboorte.