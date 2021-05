OM eist 3 jaar cel tegen rechercheur

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen de 33-jarige Patrick van der L. uit Veenendaal. De verdachte is voormalig forensisch rechercheur bij de landelijke politie. Volgens het OM heeft hij in 2019 en 2020 informatie uit de politiesystemen geleverd aan drugscriminelen, waaronder aan Oer H. uit Tilburg, een van de hoofdverdachten van de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is gevonden.

Encrochat

De zaak kwam aan het rollen door het beschikbaar komen van Encrochat-gegevens. Uit het onderzoek dat vervolgens door de Rijksrecherche in de zomer van 2020 werd gestart werd volgens het OM duidelijk dat Van der L. vertrouwelijke informatie verstrekte uit de politiesystemen en daar vergoedingen voor vroeg. Op de privé-telefoon van de man uit Veenendaal zijn diverse notities aangetroffen die de verdenking onderstrepen.

Witwasonderzoek

Een verdachte die voor kwam in een witwasonderzoek zou door Van der L. via een anoniem email-adres zijn benaderd met een ‘oplossing die beiden winst zou opleveren’. Er werd die persoon te kennen gegeven dat hij anders gegarandeerd problemen zou krijgen met gemeente, belastingdienst en justitie èn dat hem een gevangenisstraf van 6 jaar boven het hoofd hing. Deze verdachte deed daarop melding bij de politie van bedreiging.

Het betreffende e-mailadres en andere gegevens waaruit blijkt dat Van der L. de witwasverdachte benaderd heeft, zijn aangetroffen op de privé telefoon van de forensisch rechercheur, aldus het OM.

Foto’s van zijn kinderen

De Stentor meldt dat Patrick van der L. op zitting heeft verklaard dat hij werd bedreigd en daarom informatie uit de politiesystemen heeft verstrekt. Het contact met het drugsmilieu kwam volgens van der L. tot stand toen hij lid was van een Whatsapp-groep over voetbalweddenschappen. Onbekenden begonnen hem berichten te sturen, die steeds bedreigender werden. Volgens de Veenendaler wisten de criminelen waar hij woonde. Ook zouden ze foto’s van zijn kinderen hebben opgestuurd met daarbij het adres van de school waar ze op zaten.

ManyakManyak

Het OM verdenkt Van der L. er ook van informatie over Oer H. te hebben opgezocht. H. is een van de hoofdverdachten van een enorme cocaïnewasserij in Nijeveen. De cocaïnewasserij (foto boven) zat in een omgebouwde paardenmanege en er waren slaapvertrekken en recreatieruimten bij gebouwd. Op de productielocatie in Nijeveen, goed voor zo’n tweehonderd kilo cocaïne per dag, werden zestien Colombiaanse verdachten aangehouden. Oer H. is nog altijd voortvluchtig. Hij zou zich in de communicatie met andere betrokkenen hebben bediend van de bijnaam ManyakManyak.