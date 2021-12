OM eist 3,5 jaar cel voor beschieting Caloh Wagoh-lid in Woerden

Connect on Linked in

Justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Utrecht 3,5 jaar geëist tegen de 45-jarige Woerdenaar D.V. voor poging doodslag, wapenbezit en vernieling. De verdachte schoot op Koningsdag (27 april 2021) enkele malen op een man die hem aanviel en mishandelde. De man op wie hij schoot was lid van motorclub Caloh Wagoh en zou volgens justitie betrokken zijn geweest bij de aanslag op het gebouw van Panorama.

De confrontatie tussen de twee vond plaats voor de woning van de moeder van de 45-jarige Woerdenaar aan het Tournoysveld in Woerden. Aanleiding voor het incident was een conflict tussen de twee mannen.

Rake klappen

De verdachte was op de motor en stond voor de woning van zijn moeder met haar te praten. Zij stond op het balkon. Het slachtoffer en Caloh Wagoh-lid kwam aanrijden met de auto, stapte uit en viel de verdachte aan. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld. De verdachte verweerde zich, pakte vervolgens een vuurwapen en schoot drie keer. Niemand raakte gewond. Wel werden een reclamebord en een geparkeerde auto geraakt door kogels. Het slachtoffer reed daarna weg.

Afpersing ondernemer

Enkele dagen later meldde de verdachte zich bij de politie. Hij bekende te hebben geschoten en verklaarde dat hij zijn aanvaller alleen maar wilde wegjagen. De man op wie hij had geschoten was lid van Caloh Wagoh en zou betrokken zijn geweest bij de aanslag op het pand van Panorama, in juni 2018. Het conflict dat aanleiding was voor de aanval en het schieten, betrof de afpersing van een ondernemer in Woerden, een vriend van de verdachte voor wie hij opkwam.

Poging doodslag

De schutter had weliswaar aangegeven dat hij zijn aanvaller alleen maar wilde intimideren en verjagen, maar de officier van justitie vindt poging doodslag bewezen. Getuigen hebben hier volgens justitie verschillend over verklaard: sommigen zeggen dat hij uit de losse pols schoot, anderen zeiden dat het schieten gericht was.

Gericht geschoten

Doorslaggevend is het zogenaamde schootslijnonderzoek dat uitwijst dat de verdachte wel degelijk in de richting van zijn aanvaller schoot, “en dat gaat verder dan bedreiging”, stelt de officier van justitie. De verdachte heeft het wapen getrokken en gelijk geschoten, niet in de lucht of in de grond maar horizontaal. Bovendien loste hij het derde schot toen zijn aanvaller al weg liep.

Niet proportioneel

Volgens het Openbaar Ministerie was er wel sprake van een noodweersituatie, maar is schieten als je wordt geslagen niet proportioneel. Ook noodweerexces vindt het OM niet aannemelijk omdat de vereiste hevige gemoedsbeweging voortkwam uit het eerdere conflict en niet werd veroorzaakt door de mishandeling op dat moment. Evenmin kan de verdachte een beroep doen op psychische overmacht. Er was sprake van een confrontatie die escaleerde, maar dan nog is gelijk gericht schieten niet een passende reactie.

Risico

In zijn strafeis hield de officier van justitie rekening met het gevaar van schieten op de openbare weg en het risico voor omstanders. Strafverminderend is het feit dat de verdachte de confrontatie niet had uitgelokt of opgezocht.

De officier eist zodoende een gevangenisstraf van 3,5 jaar met aftrek van het voorarrest. Daarnaast moet de verdachte nog een werkstraf van 30 uur uitvoeren die hij eerder als voorwaardelijke straf voor een ander feit kreeg opgelegd.

De rechtbank doet op 14 januari uitspraak.