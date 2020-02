OM eist 8 jaar cel tegen leden Goliath-bende voor grootschalige drugshandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Almelo acht jaar cel geëist tegen drie mannen uit Hengelo, Emmen en Arnhem van 30, 28 en 33 jaar die lid zouden zijn van de beruchte Goliath-bende. De mannen worden verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen.

100 kilo harddrugs

In oktober en november 2018 deed de politie invallen in Emmen en Roermond. Daarbij zijn ongeveer 100 kilo harddrugs (xtc, speed, cocaïne en heroïne) in beslag genomen. In totaal staan deze week zes mannen terecht voor drugshandel en witwassen. Ze zouden in anderhalf jaar drie miljoen euro hebben witgewassen.

Eigen rol

De drie verdachten die maandag terechtstonden hadden een eigen rol, maar zijn allemaal even schuldig volgens justitie. Zo was de 30-jarige Gilson A. uit Hengelo de man van de financiële administratie en de bitcoinhandel. De 33-jarige kickbokser Calo W. uit Arnhem hield zich bezig met het transport en de contacten met de leveranciers. De 28-jarige Emmenaar Illiyes van B. was veel op pad om geld te wisselen of uit te betalen.

Ironchat

De politie kwam de verdachten op het spoor door de ‘meekijkoperatie’ Goliath, waarbij de politie en het OM Oost-Nederland toegang kregen tot versleutelde berichten via communicatieprogramma Ironchat. Volgens het OM is er sprake van “een professioneel, modern opererend crimineel samenwerkingsverband, gericht op harddrugs, met afgeschermde communicatie. Ze maakten gebruik van het darkweb, bitcoingeldstromen en een (klein) wagenpark vol verborgen ruimten. Er werd op grote schaal gehandeld, getuige de enorme hoeveelheden drugs die zijn aangetroffen en de geldstromen die in beeld zijn gebracht vanuit de bitcointransacties.”

Meerdere zittingen

Anderhalve week geleden werden in een andere strafzaak tegen vier mannen uit Enschede en Almelo die volgens het OM ook gelieerd zijn aan de Goliath-bende celstraffen tot tien jaar geëist voor betrokkenheid bij drugshandel, witwassen en het voorbereiden van liquidaties. In totaal staan er deze en komende week zes verdachten voor de rechter. Er zijn naast vandaag meerdere zittingsdata gepland: 11, 14, 17 en 18 februari. Tegen de drie anderen wordt later deze week een straf geëist.