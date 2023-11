OM eist celstraf voor moordplan op zus en vriend: ‘Gewoon weg, alle twee, onder de grond’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Alkmaar twee jaar celstraf geëist tegen de 33-jarige Yordan L. uit Abbekerk (Noord-Holland) voor een moordplan op zijn zus en haar vriend wegens een erfeniszaak. In de zaak zou volgens justitie een rol zijn weggelegd voor Geurt R., voormalig bodyguard van drugsbaron Klaas Bruinsma.

Van de twee jaar eis is de helft voorwaardelijk. Daarnaast vroeg de officier van justitie om L. een contactverbod van drie jaar op te leggen. Dat meldt het ANP.

Ton

Volgens het OM stelde Yordan L. 100.000 euro en een Fiat 500 als beloning voor de dubbele moord in het verschiet. Hij zou daarvoor Geurt R. hebben benaderd, ex-lijfwacht van de in 1991 geliquideerde drugsbaron Klaas Bruinsma. R. nam het gesprek op en zou het telefonisch hebben laten horen aan de zus van L. Die nam zelf het telefoongesprek op en stapte ermee naar de politie.

Civiele zaak

L. ontkende de beschuldigingen en zei in de rechtszaal nooit van plan te zijn geweest om zijn zus te laten vermoorden. Wel erkende hij dat er spanningen tussen hem en zijn zus zijn na het overlijden van hun moeder in 2021 en dat hij zijn zus later dit jaar in een civiele zaak voor de rechter wil brengen, omdat zaken uit de erfenis zouden zijn verduisterd.

‘Gewoon weg’



Volgens het OM was Yordan L. wel degelijk van plan zijn zus te laten vermoorden. ‘Ik ben echt serieus hè, gewoon weg, alle twee, onder de grond. Als jij dat kan regelen gewoon een ton’, citeerde het OM uit het gesprek dat L. met R. had. Het OM noemt zijn handelen ‘voorbij alle grenzen’.

Doodsangsten



In de rechtszaal zei L.’s zus maandenlang doodsangsten te hebben uitgestaan. ‘Het idee dat je bloedeigen broer zo ver gaat voor een paar centen is ongelooflijk.’ Volgens haar begon haar broer vlak na het overlijden van hun moeder ‘naast de kist’ al te ruziën om geld en bedreigingen te uiten. Zij zegt thuis te zijn lastiggevallen door drugsdealers die geld van haar broer tegoed hebben en mensen aan de deur te krijgen die via internet door hem zijn opgelicht.

Volgens gedragsdeskundigen is L. licht verminderd toerekeningsvatbaar en zwakbegaafd. De advocaat van L. pleitte voor vrijspraak. Hij wees er onder meer op dat de originele opname van het gesprek tussen Yordan L. en Geurt R. nooit boven tafel is gekomen. Van de opname die wel beschikbaar is, is niet duidelijk of er mee is geknoeid, aldus de advocaat.

De rechtbank doet op 7 december uitspraak.