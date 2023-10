OM eist drie maanden cel tegen rapper Cor wegens zware mishandeling

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Arnhem drie maanden celstraf geëist tegen de Rotterdamse rapper Cor wegens een zware mishandeling in Nijmegen. Het slachtoffer liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Dat schrijft de Gelderlander.

Selfie

Romano P. (28), alias rapper Cor, gaf in juli 2022 in Nijmegen een optreden en wilde daarna met vrienden nog wat drinken in het centrum. In café de Drie Gezusters ging het mis. Een andere kroegganger herkent hem en wil een selfie met hem maken. Cor gaat akkoord, maar als de jongen hem vervolgens filmt, sommeert de rapper hem om het filmpje te verwijderen. Daarna haalt hij direct uit met zijn vuist, waardoor het slachtoffer met een dubbele kaakbreuk in het ziekenhuis belandt.

De jongen moest volgens de Gelderlander een spoedoperatie ondergaan, kon zes weken lang alleen vloeibaar voedsel naar binnen werken en hield psychische klachten over aan de mishandeling. Hij vraagt 6.000 euro smartengeld.

Geprovoceerd

Cor voelde zich geprovoceerd en had naar eigen zeggen ‘nare ervaringen’ met mensen die filmpjes van hem maakten. ‘Ik had het idee dat hij me op een bepaalde manier wilde neerzetten’, aldus Cor in de rechtbank. Enkele weken eerder had iemand een filmpje van hem bewerkt en het op juicekanalen gezet.

De rapper heeft schuld bekend en zijn excuses aangeboden voor het incident. Hij noemt het een ‘uitglijder’. Het OM eist zes maanden celstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk wegens zware mishandeling.

Zeven jaar cel

De Rotterdamse rapper en ex-crimineel Cor zat in totaal bijna zeven jaar vast voor onder meer ontvoering, afpersing, drugshandel en vuurwapenbezit. Cor viel op doordat hij als nieuwkomer in de rapscene in 2020 al snel miljoenen views en streams wist te scoren met o.a. het nummer Weg Van Hier.

Sindsdien heeft hij een succesvolle muziekcarrière. Dit jaar bracht hij zijn derde album Met Liefde Uit De Wijk uit met gastbijdrages van o.a. Boef, Mula B, Kevin, Sticks, Hef, Ronnie Flex en Broederliefde.