OM eist geen straf voor Rotterdamse liquidatiepoging

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft woensdag geen straf geëist tegen Mohamed “Rotje” H., die wordt verdacht van het deelnemen aan een mislukte liquidatie in Rotterdam in 2016, aldus het Algemeen Dagblad. H. is vorig jaar veroordeeld tot dertig jaar cel voor deelname aan (onder meer) de liquidatie van in Kerkdriel.

Rotterdam-Crooswijk

Volgens de wet mag in een dergelijk geval geen lagere straf worden geëist dan hem eerder is opgelegd.

De moordpoging waarvoor Mohamed H. terechtstond was op 17 april 2016 aan de Laanzichtstraat in Rotterdam-Crooswijk. Medeverdachte is Redouan A.. Er werden flink wat kogels afgevuurd maar het doelwit wist te ontkomen. Tegen Redouan A. eiste de officier van justitie vijftien jaar cel, ook voor het bezit van een vuurwapen en ruim driehonderd patronen die bij zijn aanhouding werden gevonden. De 30-jarige Rotterdamse Patricia D.R.T. was in bezit van een automatisch wapen. De officier eiste tegen haar negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

Omar L.

Enige maanden voor de liquidatiepoging in Rotterdam schoten Hicham M. en Mohamed H. op 31 december 2015 met automatische vuurwapens op de auto waarin Chahid Yakhlaf, Chafik Yakhlaf en A. M. zaten. Chahid Yakhlaf werd doodgeschoten. Hicham M. en Omar L. kregen levenslang voor deze moord, de moord op Eaneas Lomp in Krommenie, en een aantal pogingen.

Mohamed H. ontkwam aan levenslang, hoewel de rechters hem schuldig achtten aan één moord en drie pogingen.