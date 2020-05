OM eist opnieuw 18 jaar cel voor doodsteken Roderick Leta

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw achttien jaar cel geëist tegen de 22-jarige Ahmad P., die op 13 januari 2019 de 29-jarige Roderick Leta doodstak op de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. P. moest voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum, maar weigerde medewerking. De officier van justitie ziet daarom geen aanleiding af te wijken van zijn strafeis die hij in oktober 2019 al had uitgesproken.

Een eerder verzoek voor opname in het PBC had de rechtbank afgewezen, maar in oktober vorig jaar beval de rechtbank alsnog een opname in het PBC. De 22-jarige Afghaan weigerde echter elke medewerking, waardoor de officier van justitie bij zijn strafeis van achttien jaar blijft.

Ruim twintig messteken

Ahmad P. wordt ervan verdacht dat hij Leta op 13 januari 2019 met ruim twintig messteken om het leven heeft gebracht in Amsterdam-West. Hij kwam al snel in beeld omdat hij op de dag van de dood van Roderick Leta veel telefonisch contact met hem had. De politie vond DNA van zowel de verdachte als het slachtoffer op handschoenen, een jas en een koksmes die zijn gevonden rond de plaats delict.

Geld

Uit verklaringen van familieleden blijkt dat het slachtoffer vaak een tasje met geld bij zich had. Dit tasje is niet teruggevonden. Volgens P. had het slachtoffer geld van hem geleend en wilde hij dat terug. Om het slachtoffer te bedreigen had hij een mes meegenomen. De officier van justitie vindt het meer aannemelijk dat de verdachte het slachtoffer van dit tasje beroofde en hem daarbij doodstak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.