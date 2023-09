OM eist opnieuw dertig jaar cel voor liquidatie Ayla Mintjes

Connect on Linked in

Net als voor de rechtbank in eerste aanleg heeft het Openbaar Ministerie voor het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep dertig jaar cel geëist voor de moord op Ayla Mintjes (27) in mei 2021 in Amsterdam. De rechtbank gaf drie mannen 26, 20 en 22 jaar cel

Vriend

De schietpartij vond plaats op 16 mei 2021 in de Maasluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. Het vermoedelijke doelwit van de aanslag was de vriend van de vrouw, Anis B., die op dat moment naast haar in de auto zat en op een dodenlijst stond.

De advocaat-generaal eiste dinsdag dertig jaar gevangenisstraf tegen twee mannen van 22 en 36 jaar oud. Ze worden verdacht van het medeplegen van de moord op de 27-jarige Ayla Mintjes en het medeplegen van poging tot moord op B.. De 22-jarige man zou één van de schutters zijn, de 36-jarige man zou de vluchtauto hebben bestuurd. Ze worden er beiden ook van verdacht de vluchtauto in brand te hebben gestoken en zouden wapens in bezit hebben gehad.

Mercedes

Het slachtoffer reed met haar 26-jarige vriend in haar auto een parkeergarage uit toen ze werden opgewacht door drie mannen. Twee schutters namen met automatische wapens de Mercedes onder vuur. Ze raakten Mintjes in haar rug. Ze overleed enige uren later in het ziekenhuis. Anis B. bleef ongedeerd.

Er is zeker 36 keer gevuurd. Niet alleen de auto van de slachtoffers, maar ook omliggende woningen en auto’s zijn geraakt.

De twee schutters vluchtten weg met hulp van de 36-jarige verdachte die de vluchtauto bestuurde. Even later is verderop in Amsterdam de vluchtauto in brand gestoken, de drie verdachten raakten daarbij zelf gewond.

De nu 22-jarige verdachte werd dezelfde dag nog aangehouden, de andere twee hielden zich een aantal dagen schuil. Bij de arrestatie van één van die twee zijn wapens aangetroffen.

Gevolgd

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat Ayla Mintjes en ook Anis B. in aanloop naar de liquidatie al vaker zijn gevolgd. B. werd een aantal maanden voor de aanslag door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst zou staan. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat B. het doelwit was.

er was volgens het Openbaar Ministerie sprake van moord en poging tot moord. De advocaat-generaal ziet een nauwe en bewuste samenwerking. De mannen hebben vooraf verkenningen gedaan tevoren met elkaar overlegd.

De zaak van de derde verdachte (24), die ook geschoten zou hebben, wordt later behandeld.

Tegen de man van 36 jaar is ook de gedragbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel geëist van artikel 38Z wetboek van Strafrecht.