Tot 26 jaar cel voor moord op Ayla Mintjes in Amsterdam-Slotervaart

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag drie mannen van 35, 22 en 21 veroordeeld tot respectievelijk 26, 20 en 22 jaar celstraf voor de moord op de 27-jarige Ayla Mintjes, op 16 mei 2021 in de Maasluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. Het vermoedelijke doelwit van de aanslag was haar vriend Anis B., die op dat moment naast haar in de auto zat en op een dodenlijst stond. De straffen vallen lager uit dan de 30 jaar cel die justitie eiste tegen de drie verdachten.

36 kogels

Ayla Mintjes werd op de bewuste avond in haar auto onder vuur genomen, toen zij uit de parkeergarage onder haar appartementencomplex kwam rijden. De twee schutters vuurden met automatische wapens zeker 36 kogels af. Daarbij werden ook meerdere geparkeerde voertuigen en woningen geraakt. De verdachten gingen er in een Volkswagen Caddy vandoor. Die werd even later enkele kilometers verderop brandend aangetroffen. Mintjes overleed later die nacht aan haar verwondingen. Haar vriend en bijrijder Anis B. bleef ongedeerd.

De drie verdachten zijn Samuel Y. (21), Jeremia T. (22) en Renato “Nato” F. (35). Zij ontkenden alle drie bij de schietpartij betrokken te zijn geweest. Voor de rechtbank staat echter vast dat de twee jongste verdachten wel degelijk de schutters zijn geweest en dat de Renato F. de vluchtauto bestuurde.

Bewijs

Belangrijk bewijs is dat getuigen zagen dat alle drie de verdachten bij het in brand steken van de vluchtauto, zelf ook in brand vlogen. Bij alle drie de mannen zijn brandwonden vastgesteld. Ook op basis van onder meer dna-sporen, schotresten en camerabeelden is volgens de rechtbank onomstotelijk vast komen te staan dat de drie verdachten verantwoordelijk zijn voor de dodelijke schietpartij.

De rechtbank in het vonnis:

‘Bij de schietpartij verloor een jonge, onschuldige vrouw het leven. De mannen veroorzaakten bovendien een kogelregen op een moment dat het buiten nog licht was en er meerdere mensen op straat liepen. Dat haar vriend, die het vermoedelijke doelwit was, de aanslag heeft overleefd, mag een wonder heten. Ook is het een kwestie van geluk dat er geen andere slachtoffers zijn gevallen: de vele kogels raakten tal van auto’s en woningen.’

Coördinerende rol

De rechtbank rekent dit alles de drie mannen zeer zwaar aan en vindt alleen lange gevangenisstraffen passend. Renato F., die de vluchtauto bestuurde, krijgt met 26 jaar de zwaarste straf opgelegd. Niet alleen omdat hij een coördinerende rol lijkt te hebben gehad, maar ook vanwege zijn zeer lange strafblad waar tal van eerdere zware geweldsdelicten op staan. Het gevaar op herhaling bij hem is dan ook groot, aldus de rechtbank.

F. krijgt ook een gedragsbeïnvloedende of vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd, wat wil zeggen dat hij na het uitzitten van zijn straf onder intensief toezicht komt te staan en dat zijn resocialisatie aan strenge voorwaarden is gebonden.

Strafmaat schutters

De 21-jarige schutter Samuel Y. krijgt 22 jaar gevangenisstraf. Daarbij heeft de rechtbank ook gekeken naar de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Ook weegt de rechtbank de jonge leeftijd van Y. mee en het feit dat hij niet eerder voor ernstige geweldsdelicten is veroordeeld. De straf van de 22-jarige tweede schutter Jeremia T. valt iets lager uit dan die van zijn medeverdachte, onder meer doordat de rechtbank hem verminderd toerekeningsvatbaar acht.

