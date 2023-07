‘OM eist tegen oud-voetballer tien jaar cel voor drugshandel’

Connect on Linked in

Er is voor de rechtbank in Rotterdam tien jaar cel geëist tegen de voormalige Sparta-voetballer David Mendes da Silva voor handel in cocaïne. De middenvelder wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de import van in totaal ruim 1500 kilo cocaïne. De officier van justitie ziet Mendes da Silva als een ‘spin in het web’. Bovendien zou hij contacten hebben gehad met corrupt personeel in de Rotterdamse haven en op Schiphol.

Erkend

In het dossier beschrijft de recherche drie transporten van 105, 150 en 1329 kilo cocaïne. De Rotterdammer ontkende eerst alle betrokkenheid als bemiddelaar bij transporten. Volgens RTV Rijnmond heeft hij op de zitting van vrijdag toch wel enige betrokkenheid erkend.

Zijn advocaat Sander Janssen zei: ‘hij heeft enkele fouten gemaakt en is stapje voor stapje gaan meedoen. Maar zijn rol wordt opgeblazen door het OM alsof hij bovenaan de piramide stond. Het zat meer in het midden en een eis van tien jaar is dan ook buitensporig hoog.’

Vrijspraak

Bij de partij van 105 kilo in juni 2020 zou de verdachte voor 8 kilo hebben meegelopen. In de zaak van de partij van 150 kilo, in december 2020, regelde hij alleen een auto, aldus Janssen. Voor de smokkel van 1329 kilo (begin 2021) is Da Silva pas benaderd nadat die partij al in beslag was genomen. Daarvoor bepleitte Janssen vrijspraak.

De rechtbank doet op 28 juli uitspraak.