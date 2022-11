OM eist tot 12 jaar cel voor grootschalige amfetamineproductie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen variërend van twee tot twaalf jaar geëist in de omvangrijke zaak 26Leie naar grootschalige amfetamineproductie. Het gaat om zes mannen van 37 tot 67 jaar uit Deurne, Neerkant, Helmond, Eindhoven en Nijmegen. Tegen hen zijn geldboetes geëist tot 80.000 euro.

Info uit buitenland

Drie van hen is betrokkenheid bij twee professioneel actieve amfetaminelabs tenlastegelegd, de andere drie verdachten wordt betrokkenheid bij één productielab verweten. Informatie uit het buitenland op 25 februari 2021 was het startschot voor opsporingsonderzoek 26Leie door de politie en het OM in Nederland. Volgens de informatie had een criminele groepering een drugslab opgebouwd, dat actief zou zijn op een adres in Neerkant (gemeente Deurne).

Witte rook

Het bleek te gaan om een groot perceel met een boerderij en een aantal bijgebouwen van een hoveniersbedrijf. Uit het dak van een bijgebouw kwam witte rook. Toen de politie het pand binnenviel, bleek in de schuur waar eerder de rook werd gezien een werkzame productielocatie voor amfetamine te zijn waar op grote schaal werd geproduceerd.

AK-47

Bij het speedlab in Neerkant (foto) werden een 37-jarige man uit Eindhoven en een 43-jarige man uit Helmond aangehouden. In een camper die daar in de buurt stond werd een 49-jarige verdachte uit Nijmegen aangehouden. Op de bestuurdersstoel vond de politie een AK-47 met een extra patroonhouder. In de camper werd een briefje op naam van de Nijmegenaar uit het Penitentiair Complex Brugge gevonden. Op de achterzijde stonden een aantal vuurwapens (waaronder een AK-47) en bedragen genoemd.

In die camper lag ook een trainingsbroek met bijna duizend euro contant geld. Toen de politie op verzoek van deze verdachte nog een paar tassen en kledingstukken ging halen, werd tussen zijn kleding een plastic tas met daarin 3.000 euro aangetroffen.

Speedlab in Someren

Een tweede zaaksdossier betreft een amfetaminelab in Someren dat op 24 december 2020 door de politie is ontmanteld. In dit onderzoek met codenaam Decatur zijn twee mannen van 57 en 40 uit Deurne verdachten. Het onderzoek kwam aan het rollen na twee meldingen via Meld Misdaad Anoniem en een vermelding van de locatie in Someren als vermoedelijk laboratorium in een Encrochat-gesprek.

Cryptotelefoons

Op deze locatie in Someren werd het dna van de 37-jarige Eindhovense verdachte gevonden op een sigarettenpeuk. Uit de telefoon die bij de 57-jarige verdachte uit Deurne in beslag was genomen, bleek dat hij veel contact had met de 67-jarige man uit Neerkant. Ook uit chatgesprekken en foto’s die via cryptofoons met Encrochat en ANOM zijn uitgewisseld, blijken volgens het OM links tussen verdachten en het productielab in Someren en dat in Neerkant.

Uitvoer methamfetamine naar Duitsland

Uit de communicatie via cryptocommunicatiedienst Sky-ECC van 12 tot en met 23 augustus 2020 blijkt dat de twee verdachten uit Deurne betrokken zijn geweest bij de uitvoer van methamfetamine naar Duitsland. Het gaat onder meer over de aanhouding van een chauffeur op 18 augustus 2020 op de A44. Als de autoriteiten in Duitsland hierover worden bevraagd, blijkt inderdaad op 18 augustus 2020 de chauffeur te zijn aangehouden met bijna 8 kilo methamfetamine in zijn auto. Deze chauffeur is in Duitsland al veroordeeld.

Geldboetes

Tegen de mannen uit Deurne eist het OM de hoogste straf van twaalf jaar cel en een geldboete van 80.000 euro. Tegen de andere verdachten zijn celstraffen geëist van tien jaar gevangenisstraf en een geldboete van 60.000 euro, acht jaar gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro, zes jaar cel en een geldboete van 40.000 euro en tot slot twee jaar cel met een geldboete van 20.000 euro.

De rechtbank doet uitspraak op 17 januari 2023.