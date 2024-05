OM eist tot 4,5 jaar cel voor smokkel crystal meth via Schiphol

Connect on Linked in

Drie Britse vrouwen die vanuit Los Angeles naar Schiphol waren gevolgen probeerden meer dan 90 kilo aan crystal meth Nederland binnen te smokkelen. Het Openbaar Ministerie eiste bij de rechtbank in Haarlem tegen hen tot 4,5 jaar cel.

(Beeld uit archief)

23 pakketten

De vrouwen hadden 23 gesealde pakketten in hun koffers gepakt en waren aangekomen op een vlucht op 14 november 2023. De drie vrouwen probeerden via de “groene” doorgang (niets aan te geven) de bagageruimte te verlaten toen ze werden aangesproken door een douanebeambte.

Groene doorgang

Een medewerker van de Douane had gezien dat de vrouwen na hun aankomst bij de bagagebanden telkens heen en weer hadden gelopen, voordat ze op enig moment voor de groene doorgang kozen.

Hun bagage werd onder meer door een scan gecontroleerd.

Eén vrouw had twee koffers met in totaal twaalf pakketten bij zich. De anderen hadden respectievelijk vijf en zes pakketten in hun koffer. In totaal ging het om 92 kilo aan crystal meth-kristallen. De officier van justitie denkt dat de drugs alles bij elkaar op straat zo’n 4,5 miljoen euro hadden kunnen opbrengen.

Niet voor het eerst

Uit het onderzoek is gebleken dat de vrouwen zo’n 10.000 Britse pond zouden krijgen voor het invoeren van de drugs in Nederland. Twee van hen hebben bekend en verklaarden met zijn drieën te hebben samengewerkt.

Uit telefoongegevens van de verdachten kan volgens het OM worden opgemaakt dat in ieder geval twee van hen het niet voor de eerste keer deden, aldus het Openbaar Ministerie. Dat zou blijken uit de chats, vele stempels in hun paspoort en foto’s van dikke pakken met geld.

Op basis van de richtlijnen van het OM voor de invoer van 50 tot 100 kilo harddrugs door een koerier is het uitgangspunt een gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden. Dit is ook wat de officier tegen de vrouw eist die de meeste drugs in haar koffers had zitten en in tegenstelling tot de andere twee vrouwen niet meteen openheid van zaken heeft gegeven. Tegen de twee anderen eist zij een celstraf van 4 jaar en 3 maanden.

De uitspraak is op 14 mei.

