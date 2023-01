‘Steeds vaker Mexicaanse cocaïne en crystal meth onderschept op Schiphol’

Connect on Linked in

De Nederlandse autoriteiten hebben in anderhalve maand tijd drie opvallende drugszendingen uit Mexico onderschept op Schiphol. In totaal werd 436 kilo cocaïne en 69 kilo crystal meth gevonden in luchtvracht vanuit Mexico. Volgens InSight Crime is er sprake van ‘een nieuwe trend in de drugshandel naar Europa’.

(Beeld: de 300 kilo coke die op 27 november op Schiphol werd onderschept)

Op 5 januari vond de douane op Schiphol tijdens een controle van containers uit Mexico 136 kilo cocaïne en 9 kilo methamfetamine. Een maand eerder, begin december, onderschepte de douane 60 kilo crystal meth in luchtvracht uit Mexico. Het betrof een grote hoeveelheid aangezien de douane in heel 2021 slechts 20 kilo meth in beslag nam. Op 27 november ontdekte de douane 300 kilo cocaïne in luchtvracht uit Mexico. De geperste blokken van een kilo waren verborgen in een paneel waar lading op wordt vervoerd.

Uitzonderlijk

De vangst van 300 kilo was uitzonderlijk. Cocaïnevangsten op Schiphol die niet in de bagage van passagiers is aangevoerd, maar elders in een vliegtuig, variëren meestal tussen ongeveer 10 en 100 kilo. De drie inbeslagnames, die plaatsvonden binnen zes weken tijd, vloeien voort uit de bezorgdheid van de opsporingsdiensten dat Mexicaanse drugshandelaren zich steeds meer op Europa richten als afzetmarkt.

Rapport Europol/DEA

In december bleek uit een gezamenlijk rapport van Europol en DEA dat er een groeiende samenwerking is tussen Mexicaanse kartels en in de EU gevestigde criminele netwerken om cocaïne en methamfetamine Europa binnen te smokkelen. ‘Meestal zitten drugs verborgen in voedsel, bouwmaterialen en uitrusting, evenals in andere goederen, zoals waterfilters en houten deurposten’, aldus het rapport, dat suggereerde dat de meeste inkomende meth opnieuw wordt geëxporteerd naar meer lucratieve bestemmingen in Oceanië.

Luchtvracht in opmars?

Terwijl Mexicaanse drugshandelaren hun overzeese markten blijven betreden, lijken ze steeds meer de voorkeur te geven aan luchtvracht, om meth te smokkelen. Dat maakt Schiphol als derde drukste vrachtluchthaven van Europa tot een belangrijk ontvangstpunt. Sinds 2021 hebben de meeste inbeslagnames van Mexicaanse meth buiten Amerika betrekking op luchtvracht, waarbij vanaf de internationale luchthaven van Mexico-Stad 50 tot 200 kilo vloeibare meth of crystal meth tegelijk werd gesmokkeld, aldus InSight Crime.

2,5 ton meth in Rotterdam

In juni 2019 vond de Nederlandse politie in een verborgen ruimte in een bedrijfspand in Rotterdam een recordhoeveelheid van 2,5 ton Mexicaanse meth in een Rotterdams kantoorgebouw. Het betrof toen de grootste vondst van de drug ooit in Europa. De politie schatte de straatwaarde van de partij op honderden miljoenen euro’s.

Mexicaanse en Nederlandse netwerken

Sindsdien heeft de politie zeventien Mexicanen geïdentificeerd die verdacht worden van het faciliteren van de Nederlandse meth-productie, volgens het politierapport de narcostand van Nederland in 2021. Uit het drugsrapport blijkt dat Mexicaanse en Nederlandse netwerken niet alleen samenwerken op het gebied van de productie van methamfetamine, maar ook bij de grootschalige invoer van methamfetamine. Vanuit Mexico worden grote partijen methamfetamine gesmokkeld naar Europa. Dit gebeurt via de lijnen die al sinds lange tijd gebruikt worden voor de smokkel van cocaïne.

Koks

Mexicaanse netwerken zorgen voor het transport naar Europa, waarna Nederlandse netwerken zorgen voor de ontvangst. De leiders van het Nederlandse netwerk houden contact met de leiders binnen het Mexicaanse netwerk. De Mexicanen zorgen voor kundige laboranten, de zogenoemde ‘koks’. Deze laboranten komen veelal uit Mexico en zijn al aanwezig in Europa of worden overgevlogen vanuit Latijns-Amerika.

Niet per se kartels

Volgens de Belgische journalist Arthur Debruyne, Mexico-correspondent bij het Financieele Dagblad, hoeft er bij de recente smokkelpartijen via Schiphol niet per se sprake te zijn van Mexicaanse kartels die hierachter zitten. Kleine en middelgrote Mexicaanse smokkelaars proberen ook bestemmingen te diversifiëren, aangezien een verzadigde Amerikaanse markt de meth-prijzen naar recorddieptepunten drijft.

Debruyne tegenover InSight Criime: ‘Vorig jaar interviewde ik een drugshandelaar in Culiacán, Sinaloa, die me vertelde dat kleinere onafhankelijke handelaren zoals hij steeds meer naar Europa – Spanje en Nederland – keken om meth te verschepen. En hij verscheepte kleinere hoeveelheden zoals deze, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, per luchtvracht.’

Wat cocaïne betreft, is de connectie met Mexico verrassender. De Amerikaanse vraag wordt steeds wankeler, maar door de geografische ligging zou het nog steeds de eerste keuze van de Mexicaanse narco moeten zijn. Uit het Drugsrapport 2021 van de Nederlandse politie blijkt dat Nederland slechts een paar honderd kilo cocaïne per jaar uit Mexico in beslag neemt, dus de 436 kilo van Schiphol in zes weken tijd is buitengewoon uitzonderlijk.

Aantrekkingskracht

De meeste (standaard) onderscheppingen van cocaïneladingen op Schiphol hebben betrekking op cocaïne uit Suriname, Aruba en Curaçao, volgens een analyse uit 2020 van Bureau Beke. Meer inbeslagnames van cocaïne vanuit Mexico op Schiphol zouden er daarom op kunnen wijzen dat de aantrekkingskracht van de Europese markt sneller groeit dan verwacht.

Extra investeringen

Het is een scenario waar de Nederlandse overheid zich op voorbereidt. In november zei de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer dat het kabinet in 2022 14 miljoen dollar heeft uitgegeven om de controles op Schiphol te versterken. Dat loopt op tot 23,5 miljoen dollar in 2023 en 33,5 miljoen dollar in 2024.

Zie ook:

‘Betrokkenheid Mexicaanse kartels bij crystal meth in Nederland niet aangetoond’