OM eist tot elf maanden cel voor overtreden nieuwe uithalerswet

Tegen zeven verdachten zijn maandag door de rechtbank in Rotterdam celstraffen van vier tot elf maanden geëist voor het overtreden van de nieuwe uithalerswet. Die wet is sinds 1 januari van kracht. Een achtste verdachte staat later terecht. De acht bevonden zich in de Rotterdamse haven zonder geldige reden.

Heroïnebezit

Een 27-jarige man uit Spijkenisse en een 26-jarige Rotterdammer moeten, als het aan de officier van justitie ligt, respectievelijk tien en elf maanden de cel in. Volgens het OM is tegen de Rotterdammer een maand langer geëist vanwege het feit dat hij eerder is aangehouden met heroïne op zak. Die zaak werd destijds voorwaardelijk geseponeerd.

Zaak aangehouden

De zaak tegen een 20-jarige Rotterdammer wordt aangehouden. Hij kon niet in de rechtszaal aanwezig zijn vanwege corona op zijn gevangenisafdeling. Tegen twee mannen van 23 en 25 uit Rotterdam is vier maanden celstraf geëist voor het ongeoorloofd aanwezig zijn op een haventerminal.

Een 19-jarige Rotterdammer, een 34-jarige Rotterdammer en een 24-jarige man zonder vast adres moeten, als het aan de officier van justitie ligt, respectievelijk acht maanden, zes maanden en vijf maanden zitten voor het zonder geldige reden aanwezig zijn op een terminal.

Gebiedsverbod

Voor alle verdachten is een drie jaar lang gebiedsverbod voor alle Nederlandse haven geëist. Alle verdachten zijn aangeklaagd voor het overtreden van artikel 138aa.

Primeur

Het is de eerste keer dat uithalers van partijen drugs op grond van de nieuwe uithalerswet geen 95 euro boete meer krijgen, maar celstraffen tegen zich horen eisen.