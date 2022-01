Illegaal verblijf in haven voor drugs-uithalers nu strafbaar

Connect on Linked in

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat producenten van drugs, en uithalers daarvan, in het nieuwe jaar beter kunnen worden bestraft.

door Joost van der Wegen

Verstoren

Per 1 januari 2022 is een wet ingegaan waarmee de regering de zogenaamde ‘ondermijnende’ criminaliteit wil aanpakken. Ze wil daarmee criminelen meer ‘verstoren’ in hun activiteiten. De regering wil met deze maatregelen voorkomen dat criminaliteit loont en ervoor zorgen dat de samenleving minder last heeft van misdaad, maakt ze bekend.

Strafbaar

Onderdeel van de nieuwe wet is de mogelijkheid om het illegaal verblijven op een logistiek terrein, strafbaar te stellen. Daardoor wil de overheid sneller kunnen optreden tegen uithalers van drugs in havens.

Ook strafbaar wordt het importeren, exporteren en voorhanden hebben van stoffen die worden gebruikt voor de productie van drugs (precursoren). Hierdoor kan eerder worden ingegrepen door de politie in het productieproces.

Misbruik

Naast de maatregelen tegen drugscriminaliteit, treedt er ook een nieuwe wet in die misbruik van sekswerkers moet voorkomen. Vanaf 1 januari zijn klanten strafbaar wanneer zij seks ‘kopen’ van sekswerkers van wie zij weten of vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel.