OM eist tot vijf jaar tegen Mexicanen voor werken in drugslab

Tegen drie Mexicaanse mannen heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Arnhem celstraffen van vijf en vier jaar geëist voor het produceren van crystal meth in een illegaal laboratorium. Donderdag eiste de officier van justitie tegen twee mannen uit Zevenaar en Arnhem ook vijf en vier jaar cel in deze zaak.

(Beeld uit archief)

Koks

De Mexicaanse koks werden ingevlogen om hier methamfetamine te produceren, aldus de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie wil dat de mannen naast de gevangenisstraf allen een bedrag van 106.961,40 euro crimineel verkregen geld betalen.

Loods

Op 28 juni vorig jaar viel de politie binnen in de loods in Arnhem met daarin het drugslab. Er waren bij de politie meerdere signalen binnengekomen over het pand. In de loods was een woongedeelte ingericht, waar de politie bij de inval de drie Mexicaanse verdachten aantrof.

De politie vond daarna een verborgen luik dat toegang gaf tot een professioneel drugslab, bedoeld om op grote schaal synthetische drugs te kunnen maken of bewerken.

Schoonmaken

Alle verdachten ontkenden hun betrokkenheid in meer of mindere mate. Ze zeiden dat ze niet wisten wat er in de loods gebeurde, en alleen kwamen om schoon te maken en boodschappen te doen. De officier van justitie vindt dat een ongeloofwaardig verhaal.

Er zijn dna-sporen van de verdachten gevonden in het lab, waar productiemiddelen, ketels en grondstoffen stonden.

Wie de eigenaren van het lab waren is onbekend.

Kanarie

Op de telefoon van één van de verdachten werd een filmpje aangetroffen dat was opgenomen in het lab, een dag nadat de Mexicanen waren aangekomen in Nederland. De begeleidende tekst in het filmpje was ‘proost jongens, potverdomme’.

Voor de veiligheid hadden de verdachten een kanarie in een kooi neergezet. Zo konden ze in de gaten houden of er geen giftige stoffen ontsnapten.