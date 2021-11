OM eist vier jaar cel tegen eigenaar crystal methlab in Overijsselse villa

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de Zwolse rechtbank vier jaar cel geëist tegen de 66-jarige Eric R. voor een drugslab in zijn villa in Willemsoord (Overijssel). Ook wil het OM dat hij ongeveer 200.000 euro aan drugswinsten terugbetaalt. Dat schrijft De Stentor.

(Foto ter illustratie)

‘Spaanse tak van Talpa’

Hoewel hij zelf anders verklaart was Eric R. volgens justitie volop betrokken bij de productie van crystal meth in zijn villa. Het lab werd in mei 2020 opgerold in het buitengebied van Willemsoord. Zo verklaarde R. dat hij begin 2019 bezoek kreeg van ‘de Spaanse tak van Talpa’ die zijn villa wilde huren voor een tv-programma. Als daarna de plannen wijzigen, kijkt hij daar niet vreemd van op. De tv-opnames gaan niet meer door, maar de huurders willen de schuur gaan gebruiken voor ‘innovaties om ammoniakuitstoot in de landbouw tegen te gaan’.

Geheimhoudingsverklaring

Dat hij twee Spaans sprekende mannen onderdak moet verlenen en zelf niet in de schuur mag komen, vindt hij blijkbaar ook niet vreemd. Een geheimhoudingsverklaring tekenen en de huur die contant betaald wordt, doen ook geen alarmbellen afgaan. Af en toe vertrekt er een ‘Spanjaard’ en moet hij een nieuwe gast ophalen op station Steenwijk.

Toen hij naar eigen zeggen gaandeweg merkte dat de sfeer veranderde en aangaf te willen stoppen, werd hij bedreigd door twee Mexicanen. Naar de politie gaan was geen optie. ‘Wie praat die gaat’, kreeg hij te horen.

EncroChat

Volgens justitie was het in mei 2020 opgerolde crystal methlab ongeveer acht maanden lang actief. Dat zou blijken uit onderschepte EncroChat-berichten van de verdachten. Het was een zeer groot lab waar zeker honderden liters synthetische drugs geproduceerd zijn. In de schuur werd gekookt en in de kelder van de villa werden de drugs verpakt. Justitie ziet R. als medeverdachte die zelf ook allerlei hand- en spandiensten verricht zou hebben. ‘Als eigenaar weet je wat er gebeurt op je erf en als je het niet weet, ga je het vragen’, aldus de officier van justitie.

Eric R. is als enige aangehouden in de drugszaak. Volgens zijn advocaat zijn er aanwijzingen dat er een Mexicaans drugskartel bij de zaak betrokken is en is zijn cliënt een ‘katvanger’.

Het OM eist vier jaar cel en een geldboete van ongeveer 200.000 euro. De uitspraak van de rechtbank is op 18 november.