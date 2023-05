OM eist vier jaar cel tegen vermeende cybercrimineel

Connect on Linked in

Tegen de 25-jarige Erkan S. uit Almere heeft het Openbaar Ministerie vrijdag vier jaar celstraf geëist voor het te koop aanbieden van miljoenen adres- en persoonsgegevens, diefstal van een grote hoeveelheid cryptovaluta en witwassen van cryptovaluta ter waarde van ruim 700.000 euro. S. werd in november 2022 opgepakt, op verdenking van het hacken van een bedrijf dat kijk- en luistergelden in Oostenrijk int.

Phishing

Hij zou tussen mei 2020 en november 2022 privacygevoelige informatie zoals namen, adressen, e-mailadressen, creditcardgegevens en wachtwoorden op een marktplaats voor cybercriminelen hebben aangeboden en verkocht. Met deze informatie kunnen criminelen slachtoffers benaderen voor bijvoorbeeld phishing, babbeltrucs, bankhelpdeskfraude of identiteitsfraude.

‘Databox’

De Almeerder zou de grote hoeveelheid zeer gevoelige gegevens van personen van over de hele wereld op een internationaal onder (cyber)criminelen welbekend forum te koop hebben aangeboden. Het hackersplatform waar de verdachte onder het account ‘Databox’ actief was, is inmiddels offline gehaald via een gezamenlijke inspanning van internationale opsporingsdiensten.

Oostenrijk

In mei 2020 werd door dit account een dataset aangeboden met miljoenen adres- en persoonsgegevens van de Geburen Info Service GmbH (GIS) die de kijk- en luistergelden in Oostenrijk int. De Oostenrijkse federale recherche kocht daarop deze dataset aan middels een undercovertraject. Na uitgebreid onderzoek kwam de verdachte bij de Oostenrijkers in beeld als degene achter account ‘Databox’. Zij stelden de Nederlandse politie van deze bevindingen op de hoogte.

Dit was de start van het Nederlands onderzoek naar Erkan S.

Uit onderzoek van het cybercrimeteam van de Amsterdamse politie komt naar voren dat S. niet alleen privacygevoelige informatie zou hebben aangeboden van personen uit Oostenrijk, maar ook uit Colombia, Thailand, Peru en China. Daarnaast hield hij zich volgens de politie ook bezig met phishing. Hij zou daarmee voor bijna 330.000 euro aan cryptovaluta hebben buitgemaakt.

Technische skills

Op gegevensdragers die in beslag waren genomen, trof de politie informatie aan waaruit blijkt dat hij cryptovaluta ter waarde van 700.000 euro zou hebben witgewassen. De verdachte die bij een Amsterdams IT-bedrijf werkte, zette volgens het OM zijn technische skills in voor strafbare feiten. Hij zou als ethisch hacker bedrijven waarschuwen met mails over mogelijke datalekken.

De rechtbank doet op 19 juni uitspraak.