OM eist vijf jaar cel tegen oud-profvoetballer

Connect on Linked in

Voor handel en bezit van drugs heeft het Openbaar Ministerie woensdag voor de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vijf jaar een boete van 20.000 euro geëist tegen Radjin de H. (53). De H. was trainer van een amateurclub en oud-profvoetballer.

Ingepakt

De verdenking is dat De H. en een medeverdachte in 2021 drugs in postpakketten hebben verstuurd. In de woning van De H. werden drugs ingepakt en De H. zou ook auto’s hebben geregeld. De medeverdachte had contact met een opdrachtgever. Deze is in de zaak onbekend gebleven.

Doos

Onder meer MDMA, cocaïne en ketamine werden verstuurd.

Tegen de medeverdachte eiste de officier 30 maanden cel en 10.000 euro boete. Een derde verdachte hoort donderdag de eis.

In februari 2021 werd in Engeland een doos gevonden waarin vijf kilo harddrugs zat. Volgens justitie is De H. degene geweest die het pakket had afgegeven. Hij werd begin december 2021 gearresteerd.

Zanderij

De H. voetbalde bij Telstar en FC Eindhoven en speelde indertijd ook voor het zogeheten Kleurrijk Elftal. Hij is een van de elf mensen die in 1989 de SLM-vliegtuigramp bij Zanderij in Suriname overleefde. De H. zou met spelers van het Kleurrijk Elftal in Suriname gaan voetballen.

De afgelopen jaren was De H. trainer van verschillende amateurclubs in de regio Haarlem. Hij werd aangehouden, maar hij kwam in december 2021 weer op vrije voeten. Momenteel is hij interim-trainer bij het TOS Actief, een Amsterdamse vereniging.