OM eist voor lijkwagen vol BMK zes jaar cel

Omdat een begrafenisondernemer in een lijkwagen reed die was volgestopt met BMK eiste het Openbaar Ministerie in Den Bosch vrijdag een celstraf van zes jaar tegen hem.

(Beeld uit archief)

Tankstation

Op zondagmiddag 7 mei 2023 zagen agenten een lijkwagen rijden. Aan boord zijn twee mannen en de auto hangt nogal laag op de weg. Bij een tankstation in de buurt van Beugen voeren de agenten een controle uit. De laadruimte bevat geen kist, maar wel 27 dozen waarin later 675 kilo benzylmethylketon blijkt te zitten, ofwel BMK. Dat is een belangrijke en dure grondstof voor de bereiding van (meth)amfetamine.

De bestuurder is eigenaar van een uitvaartbedrijf. Beide mannen worden aangehouden.

Gewond aan de benen

Bij de controle zien de agenten ook dat de bijrijder ernstig gewond is aan zijn benen.

Uit onderzoek blijkt hoe de man deze verwondingen heeft opgelopen. De uitvaartondernemer blijkt niet alleen een pand voor zijn uitvaartonderneming op zijn naam te hebben staan. In een ander bedrijfspand van hem treft de politie een half uitgebrand drugslab aan.

Brandblusser

De bijrijder in de lijkwagen blijkt een eerder gewond te zijn geraakt bij de brand in het drugslab. Op camerabeelden is onder meer te zien dat hij het pand binnengaat en even later met verbrandde benen weer naar buiten komt. De bestuurder is op de beelden met een brandblusser in de weer.

In het gebouw worden naast grafkisten meerdere vaten, kookstellen en kookpannen aangetroffen.

Zwijgrecht

Op de zitting stelde de officier van justitie geen twijfel te hebben dat de twee verdachten betrokken zijn bij de productie van synthetische drugs omdat het dossier staat bol van bewijs, waaronder de camerabeelden en ook chatgesprekken.

Een geloofwaardige verklaring voor hun onmiskenbare betrokkenheid hebben de verdachten volgens de officier van justitie niet gegeven. De mannen hebben zich eerst begrepen op hun zwijgrecht. Nadat het gehele dossier voltooid was hebben ze wel verklaringen afgelegd.

De uitvaartondernemer is eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden in een drugszaak. Ook in die zaak speelde zijn uitvaartbedrijf een rol. De officier eist nu dat de man elf jaar lang het beroep van uitvaartondernemer niet meer mag uitoefenen.

De zaak van de andere verdachte komt later aan de orde.