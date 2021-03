OM eist vrijspraak voor Otto in mishandelingszaak

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Breda heeft de officier van justitie vrijspraak geëist in de zaak waarin Klaas Otto (53) terechtstaat (met vier anderen) op verdenking van het opdracht geven voor de mishandeling van Clement H. in 2016. Omroep Brabant bericht dat justitie vindt dat er toch te weinig bewijs tegen de voormalige ex-president van No Surrender is.

Liplezers

Uit het requisitoir van de officier blijkt dat liplezers voor de politie camerabeelden hebben bekeken van de dag van de mishandeling. Klaas Otto was onder meer op de Grote Markt in Bergen op Zoom aan het praten met verschillende leden van de MC maar daaruit kon justitie geen belastende conclusies trekken. De officier van justitie zei wel ervan uit te gaan dat Otto geweten heeft dat de mishandeling plaats zou vinden. Maar dat is geen bewijs.

Otto was op aanwezig op de uitvaart in Bergen op Zoom waar ook vier andere verdachten en het slachtoffer aanwezig waren. De vier namen het slachtoffer volgens justitie mee om hem te mishandelen. Otto was steeds aanwezig. De vier andere verdachten waren enige tijd weg. Tegen die vier zijn vorige week celstraffen tot vier jaar geëist.

Dubai

Otto noemde dinsdag de aantijging tegen hem ‘lariekoek’. Hij kon vorige week niet aanwezig zijn op de zitting omdat hij in Dubai verbleef. De reden werd niet geheel opgehelderd. Op zijn Instagram-account schrijft hij dat hij medicatie was kwijtgeraakt en plaatste hij foto’s. Otto kampt onder meer met hartklachten. Volgens zijn account was hij sinds 9 maart in Dubai.

Otto is in hoger beroep na een veroordeling voor geweldsmisdrijven en witwassen. Een groot deel van de celstraf van de rechtbank heeft hij uitgezeten. Hem was toegestaan buiten Europa op vakantie te gaan.