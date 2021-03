‘Mishandelingszaak tegen Klaas Otto uitgesteld’

Connect on Linked in

De behandeling van de rechtszaak voor de rechtbank van Breda over een opdracht voor een mishandeling door oud-No Surrender-president Klaas Otto is uitgesteld, omdat Otto in het buitenland zit, schrijft BN/De Stem. De officier van justitie eiste celstraffen tegen vier mannen die in Bergen op Zoom betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van No Surrender-lid Clement H. uit Vlaardingen.

Uitvaart

De mishandeling vond plaats op op 6 mei 2016 in Bergen op Zoom tijdens de uitvaart van Janus de Visser sr., die een prominent lid van No Surrender was. Clement H. is, volgens justitie, door de vier verdachten meegenomen in een auto en zwaar mishandeld.

De hoogste eis van vier jaar was die tegen Francois ‘Rasta’ L.. Hij wordt ook verdacht van bezit van harddrugs. Tegen Mohamed ‘Mokka’ el A. uit Rotterdam en de Amsterdammer Joop H. werd vijftien maanden cel geëist. En tegen een boksschooleigenaar uit Oss, Errol P., twintig maanden.

De verdachten waren in 2017 door de lange duur van de behandeling van de zaak op vrije voeten gesteld.

Dinsdag

Justitie denkt dat Klaas Otto opdrachtgever voor de mishandeling was. Hij zou in het buitenland zitten en om medische redenen niet kunnen vliegen. De behandeling van zijn zaak is nu uitgesteld tot dinsdag. Maar of de zaak dan wel door kan gaan is nog niet zeker. Otto was wegens medische omstandigheden onder voorwaarden geschorst door het gerechtshof in Den Bosch, waar hij in hoger beroep terechtstaat voor opdracht geven voor geweldplegingen en witwassen.

Klaas Otto is in november vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel voor het proberen te beïnvloeden van getuigen in die zaak.