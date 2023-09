OM eist zes jaar cel voor beschieten Rotterdams restaurant

Connect on Linked in

In Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie vrijdag zes jaar cel geëist tegen een 20-jarige jongen voor beschieten en plaatsen van een explosief bij twee horecazaken in Rotterdam en Den Haag. Tegen een medeverdachte (20) eiste de officier van justitie 20 maanden cel en 10 maanden voorwaardelijk.

Schoonmaken

In de nacht van 27 november 2022 is er driemaal geschoten op een pand aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. In het restaurant was op dat moment iemand bezig is met schoonmaken.

In Den Haag werd korte tijd later een explosief geplaatst. Dat explosief is niet afgegaan. Agenten hielden in de omgeving een man uit Capelle aan den IJssel aan.

Bij geen van de aanslagen vielen er gewonden. Doelwit van de aanslagen waren vestigingen van de Surinaamse keten Lobi BBQ. In december ging er een explosief bij de Rotterdamse vestiging aan de Claes de Vrieselaan. Een een restaurant in Dordrecht werd ook beschoten.

Stroomversnelling

De aanhouding van de verdachte uit Capelle bracht het onderzoek in stroomversnelling. In zijn telefoon zat voor de politie waardevolle informatie, onder andere chatgesprekken over de aanschaf van explosieven, wapens en de manier waarop de aanslagen gepleegd moeten worden. In de chats werd gesproken over betalingen.

Korte tijd later is een plaatsgenoot van de verdachte aangehouden. Het onderzoek leidde naar de verdenking dat ze ook bij de aanslag in Rotterdam betrokken waren.

De hoofdverdachte heeft bekend verantwoordelijk te zijn geweest voor de incidenten. Hij wordt ook nog verdacht van een andere beschieting in Rotterdam, maar die ontkent hij.

Geteisterd

De twee waren ten tijde van de aanslagen 19 jaar. De officier van justitie zegt mede langdurige celstraf te eisen omdat de regio momenteel geteisterd wordt door explosies en beschietingen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak