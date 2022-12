Restaurant afhaalketen voor tweede keer doelwit aanslag

Connect on Linked in

In de nacht van maandag op dinsdag is een explosief afgegaan bij een vestiging van de Surinaamse restaurantketen Lobi BBQ. Dat gebeurde op de hoek van de Volmarijnstraat en de Claes de Vrieslaan in Rotterdam-West. Er raakte niemand gewond. Eerder werden andere restaurants van Lobi BBQ in Rotterdam en Dordrecht beschoten.

(beeld MediaTV)

Den Haag

Bij een vestiging in Den Haag werden explosieven geplaatst. Er zit een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel vast in het onderzoek. Hij werd vorige week in de buurt van de vestiging in Den Haag opgepakt.

Beschoten

De explosie van afgelopen nacht was rond 01.30. Agenten deden forensisch onderzoek samen met specialisten van het Team Explosieven Verkenning. Om wat voor soort explosief het ging is niet bekend. De politie heeft buiten het pand zestien sporen van de explosie veiliggesteld. Op 27 november werd dit pand beschoten met een vuurwapen.