OM eist zeven jaar cel tegen Satudarah-kopstukken

Tegen vier kopstukken van de verboden motorclub Satudarah heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag in de rechtbank Zwolle driemaal zeven jaar en zes jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM hebben de vier bestuursleden leidding gegeven aan een internationale criminele organisatie die diefstal, afpersing, bedreiging, (zware) mishandeling en overtreding van de drugs- en wapenwetgeving als oogmerk had.

One Blood

De vier verdachten (van 44 tot 56 jaar) zijn in 2017 aangehouden maar inmiddels op vrije voeten. Op 26 september 2017 werden verdachten A.M. en M. aangehouden. Verdachte Michel B. bleek spoorloos, maar is later alsnog aangehouden. Penningmeester I. werd ook later gearresteerd. In onderzoek 26Largo komt het bewijs uit verschillende onderzoeken die al op verschillende plaatsen in het land hebben gelopen.

Justitie beschikt over een deel van de pgp-communicatie van de verdachten en over getuigenverklaringen. Er zijn ook verklaringen van bedreigde getuigen, die uit angst alleen anoniem wilden verklaren. Daarnaast gebruikt het Openbaar Ministerie in beslag genomen administratie in het bewijs en ook de documentaire One Blood (2015), die in samenwerking met de club tot stand kwam.

Cultuur van intimidatie

Naast de strafrechtelijke aanpak van criminele motorclubs heeft justitie in samenwerking met andere overheidsorganen een reeks MC’s door de civiele rechter laten verbieden. Ook Satudarah is inmiddels onherroepelijk door de rechter verboden.

De vier hoogste leiders van de SMC zijn volgens het OM bepalend geweest in het creëren en in standhouden van een cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie. Een voorbeeld was volgens het OM de handelwijze bij vertrek in bad standing, wat uitstappen moeilijk maakte. Leden werden volgens het OM met grof geweld en door gedwongen afgifte van motor en betaling van 5.500 euro uit de club gezet. Daarbij werd het Wetboek van strafrecht aan de kant gezet, zo vindt de officier van justitie.

Het OM verdenkt A.M. en M. ook van het witwassen van respectievelijk ruim 103.000 euro en 275.000 euro. Op 1 november houden de advocaten hun pleidooien.

De zaak tegen het Xanterra M wordt op 23 november 2021 voortgezet, de zaak loopt achter wegens ziekte van zijn raadsman.