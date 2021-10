Satudarah-oprichter Michel B. wilde een ‘zuivere club’

Connect on Linked in

Michel B. (56), een van de oprichters van motorclub Satudarah, heeft in een interview met RTV Oost uitgehaald naar Henk Kuipers, voormalig president van chapter North East van Satudarah. Kuipers voelde zich niet meer thuis bij de motorclub en maakte in januari 2014 de opmerkelijke overstap naar No Surrender. ‘Die man is gewoon een slang’, aldus Michel B. ‘Ik had hem graag eerder ‘teruggesneden’ (gedegradeerd), maar hij wist er zich tegenover het bestuur altijd uit te lullen.’

B. staat met vier andere kopstukken van Satudarah terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, wapenbezit en -handel, witwassen, drugshandel, afpersing en mishandeling. Alle verdachten ontkennen de feiten en zijn (op Paul M. na) op vrije voeten. Het proces sleept zich al jarenlang voort.

‘Dictatoriaal’

Begin 2014 maakte Henk Kuipers, toenmalig leider van Satudarah MC, bekend over te stappen naar No Surrender, de motorclub van Klaas Otto (ook ex-Satudarah). Kuipers stapte samen met ongeveer 100 andere leden over naar de concurrent, uit onvrede over de koers bij de van oorsprong Molukse motorclub. ‘Satudarah is dictatoriaal geworden’, zei hij destijds.

Trailer Trash Travellers

Michel B., die eind 2017 op de Nationale Opsporingslijst stond en in februari 2018 werd opgepakt in een Oostenrijks skioord, zegt dat de problemen binnen Satudarah ontstonden toen er twee groepen bij kwamen. Trailer Trash Travellers (met vooral woonwagenbewoners) en de groep ‘Holland’ onder leiding van Henk Kuipers.

Volgens de bestuursleden van Satudarah die in de rechtbank in Zwolle terechtstaan, werden bij die groepen de meeste misstanden geconstateerd. ‘Dat zie je ook in de film One Blood die over Satudarah werd gemaakt. Daarin zie je dat een aantal mensen over de schreef gaat. Maar die mensen behoorden bijna telkens tot leden van Trailer Trash of Kuipers.’

‘Compleet andere orde’

De expansiedrift van Satudarah had een keerzijde. De club werd te groot en de landelijke top raakte het zicht op zijn leden kwijt. Ook in tientallen landen werden chapters opgericht, maar de Trailer Trash Travellers waren volgens B. van een compleet andere orde. ‘Ze hadden een hele andere bestuurscultuur, die bleek achteraf niet met ons te verenigen. We waren ook niet welkom als hun chapters een vergadering hadden.’

Bovendien was het door hun komst ook makkelijker om volwaardig clublid te worden. ‘Ze konden ook heel snel full member worden binnen die chapters. Waar je bij Maluku minimaal achttien maanden in ‘opleiding’ bent, kon je daar al na drie maanden volwaardig lid zijn.’

Sommige leden van Trailer Trash Travellers gingen later met leden van de Haagse straatbende The Crips op in motorclub Caloh Wagoh. Daarvan staan verschillende leden momenteel terecht in het omvangrijke liquidatieproces Eris. ‘Zulke heldere lichten dus’, aldus B. Want die club heeft iedereen wel van gehoord, toch?’

Invallen

Michel B. zegt dat er sinds de komst van de twee andere groepen binnen Satudarah regelmatig politie-invallen waren tijdens vergaderingen of clubfeesten. Volgens hem en de andere kopstukken van Satudarah waren de clubleden die toen geregeld opgepakt werden vooral leden van Trailer Trash en de ‘groep Kuipers’.

‘Spookchapters’

B. zou zelf niets liever hebben gewild dan een ‘zuivere club’, wat uiteindelijk ook de reden was dat gebroken werd met Trailer Trash en de groep ‘Holland’ van Kuipers. ‘Met name Kuipers richtte allerlei ‘spookchapters’. Het leek alsof hij dan chapters had met minimaal twaalf personen, maar uiteindelijk bleken het maar twee mannen. De rest bestond uit figuranten.’ B. ontdekte dat naar eigen zeggen tijdens onaangekondigde bezoekjes, waardoor Kuipers meer invloed aan de bestuurstafel zou willen krijgen. ‘Ik hou niet van die grappen. Hij wilde alleen zijn eigen positie verheerlijken. Nou, dan heb je aan mij een tegenpool.’

‘Die man is gewoon een slang’

Uiteindelijk vertrok Kuipers dus bij Satudarah en sloot hij zich aan bij No Surrender. ‘Die man is gewoon een slang,’ aldus Michel B. ‘Ik had hem graag eerder ‘teruggesneden’ (het degraderen van bestuursleden naar een lagere rang), maar hij wist er zich tegenover het bestuur altijd uit te lullen. Achteraf konden mijn medebestuursleden zichzelf wel voor de kop slaan.’

Henk Kuipers werd in november vorig jaar als leider van No Surrender veroordeeld tot tien jaar cel wegens het leiden van een criminele organisatie. Hij is in hoger beroep gegaan.

Dodelijke mishandeling Beckum

Michel B. werd in het verleden meerdere malen veroordeeld voor geweldsdelicten en heeft een achtergrond als vechtsporter. Hij woonde een poos in Brazilië en lijkt al tientallen jaren een soort aal voor politie en justitie. In 2014 werd hij aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling van de Beckumse timmerman Alouis Meijerink in 1997. Ook de vrouw van Meijerink werd zwaar mishandeld, maar zij overleefde het. De twee waren het slachtoffer van een vergissing. Het daadwerkelijke doelwit was een bekende uit de Enschedese seksbranche die tegenover hen in de straat woonde en grote schulden had.

Lid arrestatieteam doodgeschoten

B. werd in oktober 1997 met drie andere portiers bij Enschedese seksclubs al opgepakt als verdachte in de zaak Meijerink, maar kwam evenals in 2014 vrij wegens gebrek aan bewijs. Tijdens een politie-inval in een Haagse woning in oktober 1997 schoot één van de vier verdachten, Molukker Bennie Sopacua, de Rotterdamse hoofdagente Allegonda Gremmer dood. Sopacua kreeg daarvoor levenslang.

Moordzaak Onno Kuut

Michel B. is daarnaast verdachte in de zaak van de onopgeloste moord op zijn voormalige vriend Onno Kuut. Deze FC Twente-hooligan en portier bij Enschedese seksclubs zou geld hebben gestolen van B., maar ook betrokken zijn geweest bij de dubbele liquidatie van Boneka Belserang en Yassin Chakor bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp, in 2009. In februari 2020 werden “Tattookillers” Brian en Cor P., Henk S. en Evert S. vrijgesproken van de martelmoord op Onno Kuut. Justitie had levenslang geëist tegen de vier. Na de vrijspraak van de vier is justitie in hoger beroep gegaan. Cor P. was na de levenslange eis voortvluchtig en stond ook op de Nationale Opsporingslijst.

Kroongetuige

De Turkse Yildiray K., alias Ali Osman, verklaarde jaren geleden dat Michel B. betrokken was bij de moord op Kuut. K. was voorheen president van het Satudarah-chapter in Duisburg en werd na zijn arrestatie in 2013 kroongetuige door verklaringen over Satudarah-leden af te leggen, waardoor verschillende Nederlandse kopstukken vast kwamen te zitten.

De spijtoptant van Satudarah-Duisburg die in een getuigenbeschermingsprogramma zat kreeg in 2017 twee jaar cel voor drugs- en wapenhandel. Hij kreeg strafkorting door zijn verklaringen en is volgens bronnen sinds zijn vrijlating alweer geregeld gesignaleerd in Duitsland. Ook de Duitse politie-informant en voormalig Satudarah-lid Christian J. kreeg vanwege zijn status als kroongetuige een flinke strafkorting.

Skiresort

In februari 2018 werd de toen voortvluchtige Michel B. aangehouden in het Oostenrijke skioord Gerlos. In 2019 werd hij vrijgesproken in een wapenzaak.

De strafzaak tegen Michel B., Xanterra M., zijn broer Angelo M., Paul M. en Redouan I. gaat dinsdag verder in de Zwolse rechtbank.