OM eist drie jaar cel tegen duo voor drugslab in Voorschoten

Justitie heeft maandag 36 en 38 maanden cel geëist tegen een 46-jarige man uit Voorschoten en een 53-jarige man uit Den Haag voor een drugslab in Voorschoten. Het drugslab werd in april 2020 ontdekt nadat buurtbewoners klaagden over stankoverlast.

(Foto uit archief)

In het lab aan de Leidseweg stonden twee professionele ketels waarin BMK werd geproduceerd: een grondstof die vaak wordt gebruikt voor het produceren van amfetamine en metamfetamine. De twee mannen worden dan ook verdacht van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs.

Dna

De 46-jarige Brahim H. uit Voorschoten was volgens het OM degene die het bedrijfspand huurde. Zijn dna werd aangetroffen op een masker dat in de voorruimte van het lab lag. Ook het dna van de 53-jarige Frederik L. uit Den Haag zat op het masker. Zijn dna werd tevens gevonden op een drinkflesje dat in het lab lag.

Risico’s

Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat de aangetroffen hoeveelheden BMK genoeg waren om amfetamine te produceren voor een waarde tussen de 2,4 en 3,2 miljoen euro. ‘Dat is uiteraard niet één op één wat deze verdachten hadden kunnen verdienen, maar het laat maar zien hoe zeer het de moeite is om de risico’s te nemen die verdachten hebben genomen,’ aldus de officier van justitie.

Geldboetes

Wat justitie betreft is een flinke straf op zijn plaats. Tegen Brahim H. werd 36 maanden cel geëist en een geldboete van 20.000 euro. Frederik L. hoorde 38 maanden cel en 20.000 euro boete tegen zich eisen. De eis tegen hem is hoger, omdat bij hem ook nog 120 xtc-pillen zijn aangetroffen.