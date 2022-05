‘OM geeft toe dat Nederlanders werkten aan Sky ECC hack’

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag op een zitting bij monde van een officier van justitie erkend dat Nederlandse specialisten een technische bijdrage hebben geleverd aan het hacken van de server van berichtendienst Sky ECC, zo schrijft NU.nl. Tot nu toe stelde het OM dat de hack door Frankrijk was uitgevoerd. De officier deed deze uitspraak op een voorbereidende zitting in Den Bosch over een grote criminele organisatie, die volgens de recherche drugslabs exploiteerde. Deze erkenning betekent dat er door het OM kennelijk ‘systematisch is gelogen’ over de werkwijze bij de politiehack van Sky ECC, zeiden advocaten in reactie. Nee, zei de officier van justitie, het OM heeft die bewering over een Nederlandse bijdrage nooit tegengesproken.

Door @Wim van de Pol

Net als in vele andere grote zaken rust het bewijs in de Bossche zaak op chats die verdachten met Sky ECC zouden hebben gevoerd. Net als eerder met EncroChat wist de politie enkele maanden lang live mee te lezen met alle gebruikers van Sky. Justitie heeft van meet af aan over EncoChrat en over SKY ECC gezegd dat de Fransen de methode in huis hadden om de hack uit te voeren. Hoe dan precies de werkwijze was geweest bij de hack in op de servers van OVH in Roubaix, en hoe de data verwerkt waren, daar kon niks over worden medegedeeld. Want de methode was Frans en zelfs een Frans staatsgeheim.

‘Nederlanders hebben techniek ontwikkeld’

Crimesite onthulde eerder deze maand dat in een stuk dat is opgesteld door een rechtbank in Parijs staat opgeschreven dat in het geval van Sky: ‘Nederlandse rechercheurs en technici in het kader van een gemeenschappelijk onderzoeksteam een techniek hebben ontwikkeld (…).’

Dat stuk is nu in de zaak in Den Bosch en in andere lopende strafzaken ingebracht. En het maakt de kwestie zonneklaar, en heel pikant: ofwel het Franse document is onjuist, ofwel de informatie die het Openbaar Ministerie aan zo ongeveer alle Nederlandse rechtbanken heeft verzonden is onjuist. Hoe noem je de handelwijze van het OM in dat laatste geval? De advocaten in de drugszaak in Den Bosch spraken over ‘liegen’.

Systematisch

Het OM handhaaft de stelling dat er geen onjuiste informatie is verstrekt. Want er is toestemming verkregen van een Franse rechter en het onderzoek vond plaats ‘onder Franse regie in een Frans onderzoek’.

Advocaat Arne Kloosterman zei dat het OM ‘de samenleving systematisch heeft voorgelogen’.

De advocaten willen nu dat de rechtbank Den Bosch meer informatie opvraagt over de gang van zaken bij de hack van Sky ECC, en dat dit niet langer kan worden tegengehouden door een Frans “staatsgeheim”. Zij redeneren dat als de verdachten niet kunnen toetsen of de hack van Sky ECC rechtmatig is geweest ze geen eerlijk proces kunnen krijgen.