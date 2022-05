Nog een Nederlander vast in Spanje in onderzoek naar synthetische drugs

Connect on Linked in

Dinsdagavond is een 24-jarige man uit Limburg door de Spaanse politie gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij handel in synthetische drugs. De arrestatie was op verzoek van het Openbaar Ministerie in Den Bosch. Maandag werd in datzelfde onderzoek in Spanje een 33-jarige man opgepakt.

Woensdag was er in Den Bosch een tweede voorbereidende zitting bij de rechtbank in een zaak tegen tien verdachten die lid zouden zijn van een criminele organisatie die zich zou bezighouden met productie van en handel in synthetische drugs. Er zijn buiten die tien verdachten nu nog vier andere verdachten opgepakt.

De Limburger stond internationaal gesignaleerd vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de productie van drugs en de import en export daarvan. Bij een controle in Spanje liep hij tegen de lamp. Justitie wil dat de man zo snel mogelijk wordt overgeleverd naar Nederland.

In de zaak is grote discussie over de hack door de politie van de server van Sky ECC.