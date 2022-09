OM: Haagse vrouw gaf vervalste paspoorten uit aan drugshandelaren

Connect on Linked in

Een 32-jarige Haagse vrouw die voor de gemeente Noordwijk werkte heeft volgens het Openbaar Ministerie voor vijfduizend euro twee vervalste paspoorten en een vervalst rijbewijs uitgegeven. De officier van justitie eiste dinsdag tegen haar vijftien maanden cel. De documenten waren bestemd voor verdachten in grote drugsonderzoeken.

Foto’s en namen

In december 2021 constateerde de gemeente Noordwijk onregelmatigheden bij een uitgegeven paspoort en een rijbewijs. De gemeente stapte naar politie en de Rijksrecherche startte een onderzoek. Daaruit volgde dat er twee paspoorten en een rijbewijs waren uitgegeven op bestaande namen maar met de foto’s van twee personen die niet bij die namen hoorden. De foto’s werden voorgelegd aan de Koninklijke Marechaussee die de personen herkende. Het ging om twee verdachten in grote, internationale drugsonderzoeken.

Uit het onderzoek bleek verder dat de 32-jarige Haagse verantwoordelijk was geweest voor alle handelingen die bij deze aanvragen waren gedaan. Ze werkte nog maar kort, op detacheringsbasis, bij de gemeente Noordwijk.

Esma

In juni 2022 werd de vrouw aangehouden en sindsdien zit ze in voorarrest. Ze heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De verdachte verklaart dat ze was benaderd door ene ‘Esma’ om paspoorten tegen betaling te vervalsen. Esma had haar bezworen dat de valse documenten niet voor criminelen bestemd waren. Ze was erop ingegaan omdat ze dringend geld nodig zou hebben. De verdachte zei dat ze zich ertoe gedwongen voelde om haar gewelddadige vriend financieel te onderhouden.

De officier van justitie vindt dat de verdachte had moeten weten dat het vervalsen van paspoorten criminelen grote voordelen biedt en dat ze beter had moeten weten toen Esma haar vertelde dat de documenten niet naar criminelen gingen.

De officier van justitie wil ook dat de verdachte een beroepsverbod krijgt van twee jaar. Gedurende die tijd mag ze niet aan de slag als gemeenteambtenaar. De vijfduizend euro die zij zegt verdiend te hebben moet ze terugbetalen in de vorm van een boete.

Uit landelijk onderzoek bleek deze zomer dat bij gemeenten frequent onregelmatigheden voorkomen bij de uitgifte van paspoorten.