OM: vervalste paspoorten waren bestemd voor Belgische verdachte Flor B.

Connect on Linked in

De Belg Flor B. die in België verdacht is van grootschalige cocaïnehandel was één van de personen die een vervalst paspoort kreeg van een 32-jarige Haagse vrouw die voor de gemeente Noordwijk werkte. Ook een Amsterdammer, die verdachte is in een groot drugsonderzoek kreeg volgens het Openbaar Ministerie een vals paspoort. Gisteren eiste het Openbaar Ministerie tegen de vrouw 15 maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Ze gaf volgens het Openbaar Ministerie twee vervalste paspoorten uit en een vervalst rijbewijs.

Esma

Onderzoek van de Rijksrecherche en de Koninklijke Marechaussee bracht aan het licht dat de paspoorten en het rijbewijs waren uitgegeven op bestaande namen maar met de foto’s van twee personen die niet bij die namen hoorden.

De verdachte zegt te zijn benaderd voor het maken van de documenten door een vrouw van Marokkaanse komaf die zij kende als “Esma”. Op de zitting kwam naar voren dat dit een vrouw blijkt te zijn die heeft gewerkt als gemeenteambtenaar voor de gemeenten Stichtse Vecht en Dordrecht. Deze Esma is overigens wel verdacht maar niet aangehouden in de zaak.

De vrouw die nu terechtstaat werkte in Noordwijk op detacheringsbasis, maar deed dat ook onder meer in de gemeenten Stichtse Vecht, Westland, Rotterdam, Den Haag en Naaldwijk. Ze ontving naar eigen zeggen 5.000 euro van Esma.

Volgens haar advocaat is de vrouw slachtoffer van een loverboy, en werd ze gedwongen aan de paspoortdeal mee te doen om geld te leveren.

Flor

Flor B. (35) is in februari van dit jaar in het Zwitserse Zürich gearresteerd. België heeft gevraagd om zijn uitlevering. Hij is verdacht van zeer grote en frequente smokkel van grote partijen cocaïne. Bewijs tegen B. komt vooral uit door de politie gekraakte chat-berichten van Sky-ECC. Zijn Nederlandse advocaat Yehudi Moszkowicz wil er namens zijn cliënt weinig over zeggen: ‘Ik stel vast dat cliënt niet wordt vervolgd voor dit feit in Nederland. Het zal dus wel meevallen die vermeende betrokkenheid.’

De Amsterdamse verdachte M. E. is volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij internationale cocaïnehandel. Hij staat terecht in een grote zaak bij de rechtbank in Maastricht waarin hij er met drie anderen van wordt verdacht in 2019 en 2020 zeker 6,5 ton cocaïne Nederland binnen te hebben gebracht. Opvallend is dat Flor B. in hetzelfde feitencomplex in België wordt verdacht. Hij is in de Maastrichtse zaak getuige.

Advocaat Michel van Stratum wil over dit verband geen commentaar geven maar zegt wel dat zijn cliënte ontkent beide mannen te kennen. Haar was door Esma voorgehouden dat de paspoorten niet naar criminelen zouden gaan, zegt ze in een verklaring.

Onder de maat

Volgens Van Stratum is de screening van gemeente-ambtenaren, zeker in de Haagse regio, maar ook elders in Nederland ver onder de maat. Van Stratum: ‘De controle op een verklaring van goed gedrag is er vaak nauwelijks. Het is mogelijk om op een oude VOG aangenomen te worden. Verder moet er voor dit soort gevoelige functies een antecedentenonderzoek zijn en dat is er niet bij gemeenten. Banken hanteren een effectievere screening. Bijvoorbeeld ook door het laten invullen door sollicitanten van een vragenlijst over het eigen gedrag.’

Uit landelijk onderzoek bleek deze zomer dat bij gemeenten frequent onregelmatigheden voorkomen bij de uitgifte van paspoorten.