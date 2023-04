OM wil in hoger beroep veel hogere straf voor dodelijke schietpartij bij Amsterdams strand

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie wil in hoger beroep de fout rechtzetten die het in eerste aanleg heeft gemaakt in de zaak over de dodelijke schietpartij bij de Nieuwe Meer in Amsterdam waarbij Bas van Wijk om het leven kwam. Door een fout in de tenlastelegging kwam de straf voor Samir El Y. uit op negen jaar cel en tbs. Nu eist justitie 16 jaar cel tbs. Het Openbaar Ministerie, maar ook de verdachte, gingen in hoger beroep.

Gekwalificeerde doodslag

Op de tenlastelegging in eerste aanleg stond per ongeluk geen vermelding van plaats en pleegdatum bij de verdenking van gekwalificeerde doodslag (doodslag én beroving). Hierdoor kon de rechtbank zich niet uitspreken over gekwalificeerde doodslag maar alleen over doodslag. Voor gekwalificeerde doodslag gelden hogere straffen. De tenlastelegging is nu aangepast.

De nu 23-jarige El Y. uit Hoofddorp zou op 8 augustus 2020 een 24-jarige man hebben doodgeschoten bij recreatieplas De Nieuwe Meer in Amsterdam.

Van Wijk en zijn vrienden waren in recreatiegebied De Oeverlanden aan de Nieuwe Meer in Amsterdam toen irritatie ontstond tussen zijn groep en dat van de verdachte. De verdachte zou tegen een vriend van Van Wijk hebben geroepen hebben dat hij ‘zijn klokkie’ moest geven. Toen de vriend zijn horloge niet wilde afstaan, zou de verdachte door een ballon hebben geschoten met een vuurwapen.

Tussenbeide

Het slachtoffer kwam tussenbeide en probeerde de situatie te sussen. Vervolgens zou de verdachte twee keer op Van Wijk hebben geschoten die werd geraakt in het bovenbeen en in de romp. De verdachte pakte vervolgens het horloge af van de vriend. Van Wijk stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. El Y. werd een aantal dagen later aangehouden. In de auto die hij gebruikte, werd het wapen, patronen en het horloge aangetroffen.

Per ongeluk

De advocaat-generaal stelt verder dat er geen sprake is van moord omdat er geen sprake was van voorbedachte rade. Het OM vindt wel bewezen dat het stelen van het horloge de aanleiding is voor de doodslag. De verdachte wilde het horloge afpakken en zou daarom de doodslag hebben gepleegd. Het gaat volgens de advocaat-generaal daarom om gekwalificeerde doodslag, en daar hoort ook een hogere straf bij dan bij reguliere doodslag.

De verdachte stelt dat hij het derde schot per ongeluk heeft gelost. Bij een het NFI is in een veilige omgeving met het wapen geschoten. Volgens het OM is het onwaarschijnlijk dat het wapen ‘plots’ kon afgaan. Het wapen gaat niet af bij een lichte aanraking van de trekker, bleek uit onderzoek. De advocaat-generaal gaat er dus vanuit dat El Y. de trekker bij alle drie de schoten bewust heeft overgehaald.