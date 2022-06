OM in hoger beroep tegen Big Willem

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van “Big Willem” van Boxtel. Het OM wil verbeurdverklaring van 1,7 miljoen euro op een Zwitserse bankrekening van de voormalige Amsterdamse Hells Angels president. Hij zou het geld hebben verdiend met afpersingen op de Wallen en gestald op een bankrekening in het Alpenland. De rechter in Zwolle ging daar niet in mee en sprak Van Boxtel dit voorjaar vrij.

Door Vincent Verweij

In maart stond Big Will voor de rechter in Zwolle. Verdacht van witwassen van 1.716.371,10 euro. Toen de Belastingdienst in 2009 een inkeerregeling aankondigde voor Zwitserse spaarders, besloot de voormalige Hells Angel zijn zwarte geld eerlijk aan te geven bij de fiscus. De Zwitserse banken begonnen in die tijd meer informatie met Nederland te delen, waardoor belastingontduiking steeds moeilijker werd.

Afpersing

Van Boxtel bekende het bedrag in Zürich gestald te hebben op een rekening en hoopte door dat openlijk te bekennen er met een bescheiden boete vanaf te komen. Maar de FIOD startte een onderzoek naar de herkomst van het geld en het Functioneel Parket, dat fraude onderzoeken leidt, werd erbij betrokken. Volgens Justitie waren de miljoenen verdiend door crimineel handelen.

Motoren

Zelf gaf Van Boxtel een heel andere verklaring voor zijn vermogen: hij had tweedehands auto’s en motoren verkocht, in een discotheek geïnvesteerd en goed verdiend met zijn coffeeshop op de Wallen. Legale inkomsten dus, die hij in Zwitserland had gestald om belasting te ontlopen.

De rechtbank ging daar in mee en schreef in het vonnis:

Uit het dossier blijkt dat leden van de Amsterdamse Hells Angels betrokken zijn geweest bij verschillende zware vormen van criminaliteit, waaronder vrouwenhandel, prostitutie, wapenhandel, moord, doodslag en bedreiging. Het dossier bevat echter geen aanwijzingen dat Willem van Boxtel zich hier zelf mee bezighield. Daarbij komt dat verdachte een nagenoeg blanco strafblad heeft.

Hoger Beroep

Officier van Justitie Rick Ahling wil nu door procederen. Een woordvoerder van het OM laat weten: ‘We gaan inderdaad in hoger beroep. We zijn van mening dat jurisprudentie over witwassen niet juist is toegepast door de rechtbank en volgen de feiten en omstandigheden niet’.

Willem van Boxtel meldt aan Crimesite dat hij de zaak bij het gerechtshof met vertrouwen tegemoet te zien: ‘Ik heb er een goed gevoel over want hun argumentatie is erg zwak. Maar het is wel heel vervelend, je zit weer een jaar of twee in een procedure. En intussen betaal ik belasting over het bedrag waar beslag op ligt. Maar ik laat me niet intimideren door ze, ik geef niet op.’

