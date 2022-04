Oud-Hells Angels president vrijgesproken van witwassen

Connect on Linked in

“Big Willem” van Boxtel (67) is door de rechtbank in Zwolle vrijgesproken van witwassen van 1,7 miljoen euro. De rechtbank in Zwolle vindt dat er niet voldoende aanwijzingen zijn dat dit geld van de oud-president van de Amsterdamse Hells Angels uit criminaliteit afkomstig is. Dat heeft zijn advocaat Marcel van Gessel donderdag gezegd. Het Openbaar Ministerie had betoogd dat Van Boxtel dit geld had binnengehaald door onder meer afpersingen.

Red Light Security Crew

Vaststaat dat Van Boxtel door de jaren heen in totaal 1.716.371,10 euro op een bankrekening in Zwitserland had ondergebracht. Justitie had hier beslag op laten leggen nadat Van Boxtel gebruik had gemaakt van de zogeheten inkeerregeling, waarmee spaarders onder coulante voorwaarden hun vermogen op Zwitserse rekeningen konden aangeven bij de Belastingdienst.

De FIOD en het functioneel parket startten echter na de melding van Van Boxtel een onderzoek naar de herkomst van het geld. Justitie vond dat dit geld de opbrengst was van afpersing door de Red Light Security Crew van de Hells Angels van ondernemers op de Wallen.

Andere inkomsten

Van Boxtel bracht er tegenin dat hij legale inkomsten heeft gehad van onder meer zijn café/coffeeshop, (persoons)beveiliging en inkomsten andere horeca-investeringen.

De rechtbank oordeelt nu dat het wegsluizen van geld door een Hells Angel niet zomaar tot de gevolgtrekking kan leiden dat dit geld een criminele herkomst heeft. Het beslag zal nu in opdracht van de rechter worden opgeheven.

Advocaat van Gessel: ‘Dit was echt een alles of niets zaak, over feiten die zich meer dan twintig jaar geleden voordeden. Ik zie de laatste tijd meer vonnissen in echt oudere financiële zaken waarbij rechters strengere maatstaven hanteren ten aanzien van de bewijslast.’

