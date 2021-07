OM in Nederland start eigen onderzoek naar fatale mishandeling op Mallorca

Connect on Linked in

Justitie in Nederland begint een eigen onderzoek naar de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca. Officieel zijn er nog geen personen als verdachte aangemerkt, omdat het rechtshulpverzoek vanuit Spanje nog niet binnen is. Dat schrijft het AD. Videobeelden van de fatale mishandeling circuleren sinds donderdag op GeenStijl en zijn doorgestuurd naar het OM.

Groep uit ’t Gooi

Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli ’s nachts aan het strand van Palma de Mallorca vanuit het niets zwaar mishandeld door een groep Nederlandse jongeren tussen de 18 en 20 jaar uit Hilversum en Bussum. Vier andere vrienden van Heuvelman raakten ook gewond, van wie één zwaargewond. Heuvelman overleed enkele dagen later aan hersenletsel. Hij werd door zeker één of meerdere verdachten tegen zijn hoofd getrapt.

Op beelden die op GeenStijl circuleren, is te zien dat het slachtoffer van zeker één verdachte een trap tegen zijn gezicht krijgt terwijl hij dan al half bewusteloos op de grond ligt. Hij blijft daarna roerloos liggen, waarna omstanders geschokt reageren en een vrouw naar hem toesnelt.

Overlevering

Het onderzoek naar de fatale mishandeling wordt uitgevoerd door het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland. Dat hoeft volgens een woordvoerder van het OM niet te betekenen dat het overleveren van de negen Nederlandse verdachten naar Spanje niet doorgaat. De kans is namelijk erg groot dat de Spaanse politie daarom vraagt.

Camerabeelden

Het Spaanse OM zoekt momenteel aan de hand van camerabeelden uit welke verdachten precies moeten worden overgeleverd. Negen mannen uit ’t Gooi gelden als verdachten, maar de groep die op Mallorca verbleef was groter en zou uit zeker dertien man hebben bestaan. Twee of drie mannen worden gezien als hoofdverdachten, zij zouden de fatale trappen hebben uitgedeeld. De rest was ook betrokken bij het geweld.

Volgens de Spaanse krant Ultima Hora wordt het Spaanse politieonderzoek donderdag afgerond. Ook wordt geschreven dat de Nederlandse verdachten proberen te onderhandelen over hun overgave. Dat is in de praktijk echter vrij kansloos als Spanje met een overleveringsverzoek komt.

‘Leger aan advocaten’

De krant schreef eerder dat justitie wil dat de jonge verdachten in voorarrest worden geplaatst in afwachting van een strafproces. Dat is mede omdat een aantal verdachten of hun familie over ‘veel middelen’ zou beschikken en dat er daardoor sprake zou zijn van vluchtrisico. Ze zouden ‘een leger aan advocaten’ ingeschakeld hebben.

Acht Nederlandse verdachten sloegen na het incident op de vlucht en boekten een dag voor hun eigenlijke vertrek een eerdere vlucht naar huis. Een 18-jarige man werd wel opgepakt. Hij moest op het eiland blijven om de sleutels van hun appartement in te leveren, maar kwam na zijn arrestatie al snel op vrije voeten.

Op doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg staat in Spanje doorgaans een gevangenisstraf van minstens tien jaar.