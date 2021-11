OM: kampers uit Tiel smokkelden wapens en cocaïne

Connect on Linked in

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Dordrecht tussen twee en tien jaar cel geëist tegen zes verdachten uit (onder meer) Tiel. Het grote onderzoek 26Glenwood draaide om transporten van wapens uit Slowakije en grootschalige cocaïne-invoer. Volgens het OM heeft Tielenaar Bert K. 166 vuurwapens uit Slowakije naar Nederland gebracht. Een deel van de verdachten komt uit een bekende woonwagenfamilie uit het Rivierengebied.

Ombouwen

Het onderzoek is formeel begonnen op 1 januari 2019. Aanleiding was binnengekomen informatie over de handel in illegale wapens door een Tielse familie en anderen. K. zou vanaf 2017 zijn begonnen met het aanschaffen van (onder meer) zogenoemde flobertwapens bij een Slowaakse firma. De flobertwapens liet hij in Nederland ombouwen tot vuurwapens voor normale munitie om te verkopen. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de groep andere personen en trucs om te voorkomen dat de bij de Slowaakse vuurwapenfirma gedane aankopen tot hen te herleiden waren. Ze gebruikten ook pgp-telefoons. De eisen werden dinsdag, op 4 november en vorige maand uitgesproken.

Cocaïne

Uit telefoontaps ontstond bij politie en justitie ook de verdenking dat sommige verdachten bezig waren met de productie van synthetische drugs te beginnen. En dat vier verdachten zich bezighielden met de invoer in Nederland van grote partijen cocaïne in containers uit Zuid-Amerika. Dat waren partijen cocaïne van ongeveer 600, 750 en 800 kilo die naar bedrijven in Zeeland en Amsterdam werden gestuurd en in oktober en november 2019 in beslag zijn genomen.

Drie verdachten, mannen van 48 jaar uit Meerkerk en van 51 jaar uit Dodewaard en een man van 57 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van twee grote partijen cocaïne in Nederland. De 51-jarige verdachte, die een transportbedrijf heeft, was chauffeur. De bedoeling was dat hij twee containers zou ophalen en zou vervoeren vanaf de Maasvlakte op verzoek van een 41-jarige medeverdachte uit Tiel. Voordat het zover kwam, konden deze partijen cocaïne in beslag worden genomen.

Twee broers van 33 jaar en 41 jaar, afkomstig uit Tiel, en een man van 36 jaar uit Leerdam zijn verdacht van die cocaïnetransporten. Het OM eiste op 4 november tegen de 41-jarige verdachte een gevangenisstraf van 10 jaar voor het invoeren van 100 vuurwapens in de periode van januari 2015 tot en met januari 2018 en het invoeren in totaal 2.150 kilo cocaïne.

Woonwagenkamp

De 57-jarige verdachte is bovendien van het voorbereiden van de productie van synthetische drugs. Hij heeft daarvoor volgens justitie grondstoffen besteld.

In oktober en november 2019 waren er invallen door de politie in Tiel, Lienden, Maurik, Haarlem en het Belgische Poppel. Politie en zoekspecialisten van het Ministerie van Defensie gingen in groten getale een woonwagenkamp aan de Rivierprik in Tiel op. Dat leidde tot grote opwinding bij de bewoners die met hun kinderen stonden te kijken. Arrestanten werden met een zak over hun hoofd afgevoerd.

In het najaar van 2019 arresteerde de politie ook de verdachten in het grote Alfa-onderzoek naar de familie R. uit Oss. Die zaak heeft geen raakvlakken met het 26Glenwood-onderzoek.

Een zevende verdachte in de Glenwood-zaak is ziek. Zijn zaak wordt later behandeld.

In 2019 werd een man uit Tiel veroordeeld voor wapenhandel vanuit Slowakije.

